Monden Costi Ioniță pregătește o altă bombă. Cu ce artist international a fost surprins







Costi Ioniță pare pregătit de o altă lansare internațională, cel puțin asta ar fi concluzia imaginii postate de producător. Acesta s-a fotografiat alături de doi artiști de renume international.

Cunoscut la nivel international, producătorul și cântărețul român s-a afișat de această dată alături de un alt artist international. Este vorba de faimosul Akon care în anii 2000 făcea furori cu piesele sale, ce mai cunoscută fiind ”Lonely”. Se pare că românul are lipici la vedete internaționale, dar și la colaborări spectaculoase.

În fotografia postată, Costi apare alături de Shaggy, dar și de Akon, semn că cei trei pregătesc o piesă bombă. De altfel, colaborarea dintre Costi și Shaggy este una de durată. Cei doi scot piese împreună de mai bine de 10 ani, Costi participând la relansarea starului internațional. De altfel, românul a mai colaborat în trecut și cu Sean Paul, un alt artist internațional celebru.

Datorită colaborărilor lui fructoase, Costi a reușit să obțină și o nominalizare la premiile Grammy, dar și mai multe discuri de platină. De altfel, românul a scris istorie și pe plaiurile mioritice. Atunci când a reușit să aducă peste 10 artiști de manele foarte cunoscuți să cânte într-o piesă.

În centrul atenției melodiei este nimeni alta decât Loredana, care a fost foarte încântată de idee. Melodia a fost un adevărat succes și are milioane de vizualizări, semn că și în România, artistul face furori. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, acesta se concentrează pe colaborări cu artiști străni și își dorește mult să câștige un Grammy.

Iar acest lucru ar putea deveni realitate, având în vedere că a fost deja nominalizat o dată. De altfel, la nivel international, el și Inna sunt românii cei mai cunoscuți din industria muzicii. Inna susține foarte des concerte în toată lumea.