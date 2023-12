Președintele CJ Galați, avere pe credit. Ce mașini scumpe are Costel Fotea

Președintele CJ Galați, Costel Fotea are cu ce se lăuda. Mai ales din perspectiva bogăției, dar și a creditelor pe care le-a acumulatde-a lungul anilor. Potrivit declarației lui de avere, acesta deține un teren intravilan în Galați de 460 de metri pătrați pe care l-a cumpărat în 2007. De asemenea mai are un teren de 2009 metri pătrați care se află în localitatea Berești-Meria tot din Galați.

Și acest teren este intravilan și aparține soției sale. Mai are un apartament în orașul Galați de 69 de metri pătrați. Iar soția are trecută pe numele său o casă de 880 de metri pătrați, în Berești-Meria din județul Galați. Cel mai probabil aceasta este și reședința familiei Fotea.

Președintele CJ Galați deține două mașini, un Volkswagen Tiguan și un BMW X5 semn că îi plac mașinile puternice și scumpe.

Președintele CJ Galați, Costel Fotea, îngropat în credite

O astfel de mașină costă câteva zeci de mii de euro nouă. Fotea are si un cont în lei, unde are depozitați 190.000 de lei. Ce are cu adevărat președintele CJ Galați sunt creditele. Unul care e scadent în 2035 este în valoare de 30.000 de euro. Mai are un scadent în 2025 de 40.000 de euro.

Încă unul de aceasta dată în RON scadent anul viitor în valoare de 40.000 de lei. Și încă unul tot în lei, scadent tot în 2028 de 130.000 de lei. Practic este printre președinții de Consilii Județene cu foarte multe credite. În materie de venituri, soția stă clar mai bine ca soțul. Așa se face că anual, președintele CJ Galați câștigă suma de 164.286 de lei.

În timp ce soția are un salariu anual de 138.997 de lei, în calitate de medic, șef de secție la care se adaugă 55.126 de lei. Acești bani provin din calitatea de conferențiar a doamnei Fotea, la Universitatea Dunărea de Jos. Astfel că soția lui Costel Fotea ajunge anual la aproape 200.000 de lei ca și câștiguri.