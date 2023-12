Costel Alexe merge cu o mașină veche de 21 de ani. Are 7 credite și o singură sursă de venit

Costel Alexe are un teren intravilan pe care l-a cumpărat în 2014. Terenul cu pricina are 500 de metri pătrați și se află în localitatea Aroneanu, din Iași. De asemenea, în declarația de avere președintele CJ Iași mai are trecut și un apartament de 70 de metri pătrați pe care îl deține în municipiul Iași.

La capitolul mașini, Costel Alexe spune că el conduce o mașină de acum 21 de ani, mai exact un Opel din 2002. Iar anul trecut președintele CJ Iași spune că a vândut un apartament în valoare de 316.621 de lei. Iar soția sa a reușit să dea împrumut o sumă destul de mare de bani. Vorbim despre 285.000 de lei pe care aceasta i-a dat unei persoane fizice.

Costel Alexe, dator vândut

La capitolul datorii, Costel Alexe este cu adevărat campion. Așa se face că are un credit de 50350 de mii de euro cu scadența în 2039. Mai are unul de 52500 euro scadent în 2048. Unul în lei care este scadent anul viitor de 45.000 de lei. Un altul, tot în lei, tot scadent anul viitor de 75.000 de lei. Un altul de 20.000 de lei scadent tot anul viitor.

Altul de 50.000 de lei care are scadența tot în 2024. Și încă unul de aceiași sumă, respectiv 50.000 de lei, tot anul viitor scadent. Alexe a împrumutat și 25.000 de euro de la o bancă pe care trebuie să îi returneze până în 2026. Ca și încasări, Costel Alexa a trecut salariul său anual de 161.413 de lei.

Practic acesta este singurul venit din care el trebuie să achite și ratele la cele 7 credite pe care le are. Plus cheltuielile pentru întreținerea sa. Cert este că și ANI a sesizat Parchetul cu privire la faptul că Alexe nu a trecut un împrumut în declarația de avere. Este vorba despre 107.600 de lei pe care Alexe i-ar fi împrumutat firmei soției sale în anul 2020.