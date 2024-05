Politica Costel Alexe are o avere uriașă, dar e dator la bancă. Câștigă mai bine ca Bogdan Cojocaru







Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, are o mulțime de datorii la bancă, dar câștigă mai mulți bani ca Bogdan Cojocaru, în funcția de prefect.Declarațiile de avere și interese ale lui Alexe, care candidează la încă un mandat, diferă de cele depuse anul trecut și mai ales de cele înregistrate înainte de alegerile locale din 2020.

Averea impresionantă a lui Costel Alexe

Parcul de agrement Arcaland, care are un succes formidabil, este administrat de fosta soție a șefului CJ, în timp ce Costel Alexe este acționarul unic al firmei Domeniul Arca SRL. Firma nu a funcționat de la înființare până în 2021, an în care și-a suspendat activitatea și cealaltă firmă cu sediul la aceeași adresă din Sculeni, Corporex SRL. Aici, doar Raluca Alexe a fost unic acționar – dar asta până în anul următor divorțului survenit după deschiderea Dosarului Tabla.

Din 2021, fosta soție a lui Costel Alexe deține 50 la sută, cealaltă jumătate fiind cedată unei mătuși în schimbul unui aport investițional. Conform declarațiilor șefului Consiliului Județean, între cei doi soți este o înțelegere de partaj voluntar al bunurilor semnată în 2012.

Președintele Consiliului Județean Iași mai este acționar unic la o firmă, Gervic Impex SRL, despre care publicația ReporterIS a scris că deține în patrimoniu mai multe terenuri pe raza comunei Bârnova. În declarația de avere, el menționează în nume propriu terenul intravilan de 500 mp deținut în Aroneanu și apartamentul cu 3 camere cumpărat în 2009. Un al doilea apartament similar, care apare în declarația de avere din 2020, a fost vândut în vara anului 2022 cu 316 mii de lei.

Costel Alexe, îngropat în credite

În 2021, Alexe și-a împrumutat fosta soție cu 185 de mii de lei, credit care a ajuns anul trecut la 285 de mii. El are peste opt credite luate de la bănci, de la frate și de la cumnat. Cinci dintre ele, însumând 240 de mii de lei, sunt scadente în acest an. Cu toate astea, Alexe are un venit de: 204 mii de lei, anul trecut, cu 25 la sută mai mult decât în 2022. Celelalte trei împumuturi totalizează peste 127 de mii de euro la momentul contractării lor de la două bănci și de la cumnatul său.

Ce avere are rivalul său, Bogdan Cojocaru

Principalul contracandidat al actualului șef al CJ, Bogdan Cojocaru, nu a trecut în declarația de interese decât funcția deținută în partid: președinte al Organizației Județene a PSD Iași. Două terenuri intravilane ceva mai mari de 600 mp fiecare în Tomești și Miroslava, un apartament în Iași și o casă în Miroslava reprezintă averea imobiliară a familiei Cojocaru. El menționează în declarația de avere plasamente bancare de aproximativ 260 de mii de lei, dar și două credite scadente anul viitor, care însumează 39 de mii de euro. Fostul prefect a trecut în declarație și venitul obținut anul trecut în această calitate: 144 de mii de lei, potrivit ziaruldeiași.