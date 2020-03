Potrivit acestuia, vârful epidemiei e așteptat între Paști și finele lunii aprilie, iar explozia cazurilor nou apărute se datorează valului de români care s-au întors în țară în ultima perioadă.

”Trebuie să continuăm măsurile restrictive. Suntem departe de zecile de mii de cazuri și miile de morți din alte țări din Europa. Dacă nu am fi avut acel val de reveniri din alte țări din Europa, și vorbim de 200.000 de persoane, am fi avut mult mai puține cazuri în momentul de față”, a spus fostul ministru într-un interviu acordat Digi24.

Acesta le-a transmis medicilor că dacă vor respecta procedurile de lucru nu ar trebui să se infecteze, dând exemplu personalul medical din cele șase centre de tratare a cazurilor cu COVID 19 instituite pentru intervențiile din Faza 1. ”Până acum am primit și am internat pacienți cu COVID 19 în spitalele de Fază 1 (n.r. spitalele de boli infecțioase).

În niciunul din aceste spitale nu au existat medici sau asistente care să se îmbolnăvească. Vestea bună: putem învinge boala dacă respectăm planul stabilit și măsurile de protecție impuse. Peste 90% din pacienții români au fost internați în aceste spitale și nu au îmbolnăvit personalul medical. (…) Această boală e provocarea generației noastre. Trebuie să înțelegem că poate fi învinsă, dovada ne-o aduc colegii din spitalele de boli infecțioase care se luptă de o lună cu a cest flagel și înving”, a arătat fostul ministru, în același interviu.

Acesta spune că așa-zisa criză de materiale sanitare și de protecție nu mai este de actualitate, existând fonduri alocate și achiziții care s-au derulat, e drept, anevoie, dată fiind birocrația existentă.

”În ianuarie s-au calculat stocurile necesare, iar în 4 februarie s-a dat ordonanța exactă cu cantitățile necesare și s-a început procedura achiziționării centralizate. Asta e problema achizițiilor centralizate în medicină, durează foarte mult. Am cerut,. În paralel, fonduri de la Unifarm, în ianuarie iar acestea s-au alocat abia în martie.

Unifarm a reușit să aducă în momentul de față foarte multe materiale. În plus, fiecare spital, are toată libertatea să își achiziționeze măști și echipamente de protecție. Toți managerii au primit, din ianuarie, dispoziții în acest sens, să își crească stocurile. Și, la începutul lunii martie am blocat orice export paralel.

Anul acesta am alocat toate fondurile pentru pacienții critici, pentru ca spitalele să aibă rețete financiare și de buget, am reușit să elaborăm o HG și Ministerul Finanțelor ne-a alocat 250 de milioane de lei, pentru toate spitalele care îngrijesc pacienți critici, dublu față de bugetul normal. Am primit acești bani, toate aceste fonduri sunt repartizate.

În cadrul unui proiect pilot de săptămâna viitoare pacienții fără simptome testați pozitiv din București vor fi cazați într-un hotel și monitorizați de la distanță prin telemetrie, a mai explicat fostul ministru.

Acesta a mai spus, tot la Digi24, că a crescut foarte mult și capacitatea de testare. Dacă în ianuarie exista un singur centru – la Matei Balș, în februarie s-a ajuns la șase centre, iar acum 29. În acest moment se efectuează 4.000 de teste pe zi, a spus Victor Costache. În plus, 180.000 de teste vor ajunge în țară la finele acestei săptămâni, ceea ce va permite o testare masivă a populației de săptămâna viitoare.

