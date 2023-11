Crima de la Sibiu. Mama suspectului Cosmin Zuleam: Să vină din puşcărie când o veni mama mea

Crima de la Sibiu. Între timp, mama suspectului Cosmin Zuleam a făcut o dezvăluire șocantă. Femeia a declarat că fiul ei ar fi fost capabil să comită o astfel de crimă. Jurnaliștii au aflat că cei doi nu ar mai fi vorbit de 20 de ani. De când Zuleam a părăsit localitatea natală, Valea Stanciului pentru a scăpa de sărăcie.

Cosmin Zuleam ar mai fi fost închis pentru trafic de droguri

Inițial, bărbatul ar fi plecat în Belgia. Ulterior, ar fi fost implicat într-o spargere dintr-un mall din Slovenia de unde ar fi sustras telefoane mobile în valoare de 155.000 de euro.

După spusele mamei, Cosmin Zuleam ar mai fi fost închis pentru trafic de droguri.

„Acum două luni sau o lună şi jumătate. A fost în România şi a zis să mă duc să scot tija. Şi am zis că nu mă duc, că nu are cine să-mi dea să mănânc. Uitaţi, am tijă în mână de douăzeci de ani. Şi a zis să merg să scot tija, că îmi trimite el bani. Şi a vorbit cu fata vecinului, i-a trimit prin MSS ala sau nu ştiu cum. Şi i-a zis, „bă, mă-ta nu se duce”. Şi atât.

Să vină din puşcărie când o veni mama mea. Uitaţi-vă, cade casa pe mine, stau singură aici.”, a mai spus femeia la România TV.

În pofida declarațiilor femeii, vecinii au rămas șocați să afle că tânărul de 31 de ani ar fi implicat în crima de la Sibiu.

„Acum l-am văzut la televizor. M-am închinat. Era cuminte acasă. Au fost copii săraci, taică-su a murit. Nu credeam să fie în stare de așa ceva. Maică-sa muncește cu ziua, pe unde poate, e vai de capul ei. Trăiește de pe o zi pe alta”, a spus o vecină.

„Ce poți să mai zici? Mintea pe care o are tineretul din ziua de azi. Nu știam că a mai fost închis. Era cuminte. Dar dacă pleacă de acasă, mai știi ce face copilul?”, a spus un alt consătean locuiește lângă Cosmin Zuleam.

Cosmin Zuleam a fost dat în urmărire internațională

Pe numele lui Cosmin Zuleam, Tribunal Sibiu a a emis un mandat de arestare pentru omor calificat și tâlhărie calificată.

Doi dintre cei trei presupuși autori care ar fi comis crima de la Sibiu au fost capturați în Marea Britanie. Marian Minae a fost identificat în Irlanda de Nord, iar Laurențiu Ghiță în Scoția.

Autoritățile de la București transmis instituțiilor polițienești din Regatul Unit al Marii Britaniei și Irlandei de Nord mandatele internaționale de arestare în vederea punerii în aplicare a acestora. Datele suspecților uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner au fost publicate pe site-ul Poliției Române.

Suspecții sunt cunoscuți pentru activitatea infracțională

La fel ca și Cosmin Zuleam, Marian Minae și Laurențiu Ghiță sunt cunoscuți de oamenii legii pentru antecedentele penale. Marian Minae zis și ”Pușcărie” a fost închis timp de cinci după ce ar fi spart casa unui om de afaceri din Galicea Mare. În noaptea dintre 30-31 Decembrie 2013, Minae er fi furat 1 milion de lei.

Al doilea suspect, Laurențiu Ghiță zis și ”boxerul” a ispășit o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru spargerea unui magazin de unde a furat 100 de pachtete de țigări.

Adrian Kreiner ar fi decedat în urma loviturilor aplicate de Minae, Cosmin Zuleam și Laurențiu Ghiță. Omul de afaceri a fost bătut și torturat timp de 40 de minute, după care a murit în seara zilei de 7 noiembrie la spitalul din Sibiu.

Cei trei bărbați suspectați de polițiști că l-au omorât pe Adrian Kreiner sunt: