Cosmin Olăroiu atacat în plină stradă la Milano. Totul s-a întâmplat sub privirile soției

Potrivit presei din Italia, antrenorul român se plimba pe via della Spiga, alături de soţia sa, moment în care un bărbat a venit şi l-a îmbrăţişat. Acesta a reușit să-i fure lui Cosmin Olăroiu ceasul de lux de la mână.

Ilgiorno.it scrie că antrenorul nu a realizat în primă fază ce s-a întâmplat, dar și-a dat seama că a fost jefuit după ce bărbatul care l-a îmbrăţişat a plecat în pas alergător. Ulterior, hoțul a fugit pe un scuter, alături de un complice.

„Fostul antrenor de la Jiangsu Suning și Steaua București, Cosmin Olăroiu (52 de ani), a fost jefuit de un ceas de lux Richard Mille, ieri după-amiază, luni, 30 august, pe via della Spiga”, scrie sursa citată.

Cosmin Olăroiu a rămas fără un ceas de lux marca Richard Mille, iar poliţia din Milano a deschis un dosar în acest caz.

Nu este prima „țeapă” luată de Cosmin Olăroiu

Pentru Cosmin Olăroiu, bucuria câștigării titlului în China a fost de scurtă durată. Echipa a rămas fără finanțare, iar tehnicianul român nu și-a primit drepturile financiare.

La scurt timp, clubul a rămas fără finanțare, a dispărut, iar patronul nu a plătit obligațiile financiare pe care le avea. Este vorba despre un miliardar chinez, Zhang Jindong, omul care patronează și gruparea Inter Milano.

Cosmin Olăroiu și colaboratorii săi s-au adresat la FIFA pentru a recupera banii. Dar forul mondial nu poate să se implice în acest caz. Românul avea un salariu anual de 7 milioane de euro și ar fi trebuit să încaseze și alte bonusuri pentru performanță.

„Am trăit o mare minicună, aşa se numeşte. Ai câştigat, după care totul s-a năruit. Preşedintele a declarat imediat după câştigarea trofeului că e abia începutul pentru ce va face cu Jiangsu Suning”, a mai afirmat tehnicianul român.

„Măcar puteau să ne dea banii pe mâncarea pe care am plătit-o noi. Vă daţi seama dacă la echipa campioană a Chinei noi ne-am plătit mâncarea?! Noi şi jucătorii străini, stând închişi acolo, am angajat un bucătar şi ne-am plătit mâncarea. Nici măcar nu i-a interesat lucrul ăsta. Am mers la FIFA, pe ei nu îi interesează foarte mult, au zis că nu au jurisdicţie pentru că nu mai e echipă afiliată la FIFA. Dar când noi aveam drepturile de luat de la ei, erau echipă afiliată FIFA”, a mai precizat Cosmin Olăroiu.