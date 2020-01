”PSD se afla intr-o situatie extrem de dificila, asta este si motivul pentru care am grabit intrarea mea in partid, initial aveam de gand sa fac acest pas abia anul acesta, in ianuarie, dar dandu-mi seama de dezastrul care se instituise acolo, sigur, in epoca Dragnea, dar si-n epoca post-Dragnea, a lui Dancila si a celor care o papusau, plus riscul de a intra Barna in turul doi, am luat decizia de a grabi lucrurile. Acum, PSD ca sa nu piarda in fata romanilor, ca sa nu vorbesc despre electorat, trebuie sa fie consecvent si curajos. Consecventa in conditiile astea e destul de greu de obtinut, iar curajul conducerii este extrem de redus, mai ales atunci cand proiectele de tip personal sunt mai importante decat proiectele partidului per ansamblu.

Ma refer la cei care vaneaza functii in acest moment. PSD trebuie sa mearga la lupta, daca vor fi doua tururi asta e viata, daca va fi un singur tur, asta e, trebuie sa-si exprime clar preferintele si sa le argumenteze, ceea ce nu prea s-a intamplat din pacate, n-a fost cea mai buna strategie aceasta depunere de motiune care a avut si un preambul nefericit, apropo de faptul ca prin vocea lui Marcel Ciolacu PSD s-a propus sa faca parte dintr-un guvern de uniune nationala, iar Klaus Iohannis le-a tras o smetie de la Cotroceni, rusinoasa, astea sunt greseli de tip tatctic care o sa coste, dar cum e situatia de acum, sigur, ca nici nu mai conteaza. Doar prin aceste dovezi de elocinta in fata electoratului se poate castiga sau se poate pierde. Asta cu PSD ca ar vrea aliante cu Pro Romania sau ALDE sau altii, nu asa ar trebui sa se puna problema”, a declarat Cozmin Gușă într-un interviu pentru ziuanews.ro.

Ce se întâmplă dacă trece moțiunea

El a adăgat că ar trebui ca Pro Romania, ALDE sau altii sa propuna aliante cu PSD, iar PSD sa decida daca sa le accepte functie de interesele sale centrale si locale.

”Ce se intampla in momentul asta, nu este un joc fericit, este un joc condus de Klaus Iohannis si sfatuitorii sai si practic depunerea motiunii de cenzura cu posibilitatea ca ea sa treaca apropie mult mai mult PNL de scopul lor, de alegeri anticipate, care-i avantajeaza, ei se feresc ca dracu de tamaie ca sa nu treaca de luna septembrie, fara alegeri anticipate, pentru ca nefiind resurse pentru majorarea pensiilor cu 40% ala ar fi un moment in care, pe o decadere in aceste luni de primavara si vara, ei s-ar prabusi si si-ar lua adio de la aceasta guvernare, sau potentiala majoritate pe care ar visa-o. Daca motiunea trece, zic, atunci Ludovic Orban si Klaus Iohannis vor gasi o alta solutie pentru alegeri in doua tururi cu ordonanta sau cu altceva, pentru ca au dovedit oricum ca nu tin cont de prevederile Comisiei de la Venetia, o invoca numai atunci cand le convine. Si atunci, PSD pierde in ambele variante cu depunerea motiunii. In mod evident, daca motiunea nu trece, atunci alegerile in doua turururi clar ca ar avantaja tot PNL si pe Iohannis dar asta poate sa fie combatuta prin metode electorale extrem de simple, clare si dure pe care o viitoare conducere a PSD ar trebui sa le implementeze”, a mai spus Gușă.

”O soluție mult mai bună decât Marcel Ciolacu”

Întrebat care ar fi viitoare conducere a PSD, Gușă a spus că Sorin Grindeanu ar fi cea mai bună soluție: ”PSD trebuie sa se reformeze in trepte, asemeni unui pacient care isi constientizeaza o anumita boala si care accepta un soi de tratament. iar PSD pe langa faptul ca are resurse vizibile, are si resurse care ar reiesi dintr-o prima treapta de reforma la varf cu altfel de oameni pe care s-o implementeze. N-am ascuns ca dupa parerea mea, Sorin Grindeanu ar fi cea mai potrivita solutie pentru presedintia partidului avand in vedere trecutul lui, dar si calitatile, si nu ma feresc s-o spun, o solutie mult mai buna decat Marcel Ciolacu, care la randul lui, poate sa fie o solutie din zona de conducere a partidului, atat timp cat el accepta o conducere colegiala si nu mai este dispus la jocuri subterane sau la minciunelele reciproce pe care si le trageau unii altora in perioada lui Dragnea.

Marele atuu ar fi sa-l convingem si pe Vasile Dancu sa vina in aceasta echipa, nu mai trebuie sa-l laud pentru ca sunt subiectiv, dar tocmai de aia, ca-i sunt prieten si-i evaluez atat de pozitiv calitatile, nu inseamna putin lucru pentru lumea care ma cunoaste, cred ca multi din colegii din PSD au inteles asta. Asta este singura modalitate de lupta impotriva tavalugului pus la cale de catre Iohannis, servicii secrete, liberali, neliberali, ce-or fi ei, impotriva PSD”

