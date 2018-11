COȘMARUL unui mare campion. Un accident care îl poate marca pe viață

Bistrițeanul Damaschin Berende a reprezentat România la Campionatul european de atelaje trase de câini în Cehia. Aici a reușit performanța de a obține trei medalii - – două de aur și una de bronz. Numai că a avut neșansa de a se accidenta foarte grav la un picior și a trebuit să fie internat de urgență pentru a fi operat. De aici a început un adevărat coșmar.





„Mă aflam în Cehia. Tocmai ce urcasem cu o zi înainte pe podiumul european la atelaje trase de câini. Am devenit campion european la categoria doi câini. Echipa României a avut trei membri: eu, Bogdan Berende, care a câștigat aurul la patru câini, și colegul nostru, Kiss Atilla, care a obținut bronzul la șase câini. În contextul acesta, a doua zi, respectiv luni, 12 noiembrie, noi am continuat să ne antrenăm, pentru că la sfârșit de săptămână vor avea loc campionatele mondiale. Din păcate, în timpul antrenamentului, am suferit un accident urât, care s-a lăsat cu o triplă fractură a piciorului drept. M-a preluat ambulanța. Asigurarea pe care o am cu Allianz-Țiriac nu le-a plăcut cehilor, drept pentru care mi-au acordat ajutorul de urgență, respectiv mi-au redus luxația, pentru că, pe lângă fracturi, aveam și o luxație. Mi-au pus piciorul în gips, mi-au dat un analgezic, cu recomandarea ca, într-o zi, maxim două, trebuie să fiu operat, în caz contrar situația se complică. Am zis ok, de ce nu mă operați voi? Nu au putut să dea nicio explicație rațională. Nu au venit nici cu un refuz frontal. I-am întrebat dacă nu au specialiști la acest spital, trimiteți-mă la Praga, faceți ceva. Nu a existat un răspuns rațional. Nu le-a plăcut asigurarea și nu am lungit povestea, gândindu-mă că, fiind vorba de o operație delicată, nu e bine să forțezi lucrurile dacă oamenii nu vor să te opereze", a spus Damaschin Berende.

Acesta a plecat de urgență spre România, însă, pe drum starea sa s-a agravat, potrivit dcnews.ro

„Am chemat niște prieteni, mai exact verișorii mei să vină după mine, pentru că nu puteam să conduc. Băieții mei rămăseseră cu câinii în tabăra unde a avut loc campionatul. În regim de urgență, am plecat spre România. Însă, pe parcurs, lucrurile s-au agravat. Durerea devenise aproape insuportabilă. Piciorul se umflase foarte tare. În aceste condiții, ne-am îndreptat spre Viena. Am reușit să intrăm în cel mai mare spital din Viena. Am fost primiți extraordinar de bine, totul părea în ordine. Încă de când am sosit, m-au programat pentru operație. Acesta urma să aibă loc astăzi, la ora 11.00. (n.r. 13 noiembrie). Până la ora respectivă, nu venise acceptul din partea Allianz-Țiriac. De la ora 11.00, în condițiile în care nu am primit acceptul, operația a fost amânată, amânată, amânată. S-au schimbat documente până după ora 18.00. Fără accept, doctorii din Viena nu mă vor opera. După ce am ajuns aici, s-a descoperit că gipsul pus în Cehia și poziția piciorului au fost vicioase. Au intervenit asupra poziției piciorului. Au făcut alt RMN și au ajuns la concluzia că operația trebuie făcută neapărat marți. Doctorii de la Viena au elaborat un nou document în care au explicat riscurile la care sunt supus, în condițiile în care nu va avea loc operația. Pe măsură ce trec orele, situația se poate agrava. Efectele mă pot urmări toată viața. Sunt, în continuare, în așteptarea unui răspuns. Au transmis că analizează", a explicat acesta.

De menționat că efectele unei eventuale repatrieri „sunt extrem de nocive, doctorii au explicat foarte clar ce pot să pățesc".

