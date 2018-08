Coşmarul unui artist. O pictoriţă celebră, escrocată de un fals vânzător de artă

Un escroc rafinat, specializat în ţepe date artiştilor, face ravagii în lumea pictorilor bucureşteni. După ce le promite marea cu sarea, pseudo-dealer-ul de artă, care se foloseşte de un nume fals, le suflă de sub nas picturi de mari dimensiuni, pe care se angajează să le vândă la preţuri exorbitante iubitorilor de artă. Apoi se face nevăzut. Deşi împotriva lui au fost formulate mai multe plângeri, poliţia nu a reuşit să-i dea încă de urmă. În plasa lui Florin Ionescu, aşa cum se prezintă escrocul victimelor sale, a căzut recent şi artista Cristina Oprișenescu pe care a deposedat-o de lucrări de artă în valoare de zeci de mii de euro. Înşelată în mai multe rânduri şi de alţii, femeia a ajuns să trăiască cu chirie într-un atelier de pictură, la limita subsistenţei.





La cei 60 de ani ai săi, Cristina Oprișenescu are toate motivele să se considere din punctul de vedere al carierei o femeie împlinită, cei mai bine de 40 de ani petrecuţi pe tărâmul artei - răstimp în care s-a aflat sub lumina reflectoarelor şi a avut zeci de expoziţii de pictură - constituind în ceea ce o priveşte o carte de vizită solidă. Nu la fel stau lucrurile atunci când vine vorba despre viaţa de zi cu zi pe care se vede nevoită să o înfrunte fără bani în buzunar sau acoperiş deasupra capului. Povestea ei este halucinantă şi poate fi spusă în câteva cuvinte: naivitatea peste măsură de care a dat dovadă în relaţia cu un pretins dealer de artă, în realitate un escroc de joasă speţă cu mai multe înşelăciuni la activ, căruia i-a încredinţat spre vânzare lucrări de artă valoroase, a adus-o în pragul falimentului.

Socoteala de acasă şi jecmăneala firmei de construcţii

În toamna lui 2016 a bătut palma cu o firmă de construcţii din Prahova, căreia a fost de acord să îi încredinţeze construirea unei mici căbănuţe, cu două camere, de o simplitate dezarmantă, undeva la o azvârlitură de băţ de Câmpina, cartierul Poiană. Preţul iniţial cerut de reprezentanţii firmei a fost de opt mii de euro, bani pe care Cristina Oprișenescu i-a împrumutat de la bancă. Nu mică şi neplăcută i-a fost surpriza în momentul în care, câteva luni după demararea lucrărilor, managerii firmei de construcţii i-au bătut din nou în poartă pentru a-i prezenta un deviz nou nouţ, altul decât cel din contractul parafat: unul aproape dublu. “Mi-au spus că pentru a termina de construit casa trebuie să le plătesc alţi 6.000 de euro pe lângă cei 8.000 cât stabilisem iniţial. M-am revoltat dar nu mi-a fost de nici un folos. Nu prea aveam soluţii la îndemână aşa că am apelat din nou la ajutorul băncilor”, a mărturisit femeia reporterului EVZ.

Executată de bănci

Totul părea să meargă bine pentru pictoriţă. Mai avea doar câteva săptămâni de aşteptat, până urma să i se predea cheile căsuţei, şi scăpa de corvoada unei chirii costisitoare în Bucureşti. „În 2017, totul a luat-o razna. Banii s-au pierdut în buzunarele constructorilor. Am intrat în incapacitate de plată şi m-am trezit datoare vândută băncilor care au dispus instituirea popririi pe salariu. Aşa se face că din 2.400 de lei, banii pe care îi primesc din profesorat (este profesor de desen în Bucureşti, n.red), am ajuns să primesc mai puţin de 1.000 de lei, restul ajungând în conturile băncilor”, a mai declarat femeia.

8 luni de coşmar, pe întuneric şi fără apă

Lovitura de graţie a primito însă, imediat după instituirea popririi, din direcţia constructorilor prahoveni care şi-au luat picioarele la spinare şi au lăsat căsuţa pentru care fuseseră plătiţi neterminată. “Era o construcţie la roşu. Doar pereţii ridicaţi, tavanul şi cam atât. O baracă, de fapt, doar cu ciment pe jos, pereţi din lemn presat prin care răzbătea ploaia, fără izolaţii, apă curentă sau electricitate. Nu mai vorbesc de lipsa unui punct sanitar de care nici un om civilizat nu poate fi privat”, a adăugat înciudată Cristina Oprișenescu, de abia stăpânindu-şi lacrimile.

Şi totuşi, a locuit în aceste condiţiile improprii, aproape opt luni. „Cum am putut locui așa? E greu de descris în cuvinte... Nici apă de băut, nici de spălat nu aveam... Noaptea aprindeam niște lanterne, iar telefonul îl încărcam pe unde puteam. Căram apa cu bidoanele de la o vecină. În sfârşit, mai că nici nu îmi vine să mai vorbesc despre lunile acelea. Îmi doream deseori să mor, după atâtea speranțe spulberate rând pe rând... Obosisem să cer ajutor în stânga şi-n dreapta şi oricum părea de prisos. Nimeni nu era dispus să îmi întindă o mână”, îşi aminteşte Cristina Oprișenescu.

La sfârşitul toamnei, pictoriţa a înţeles că îi va fi imposibil să supravieţuiască anotimpului rece. “Casa nu are deloc căldură. Pe dinafară e un strat de polistiren care s-a degradat deja, nefiind protejat de nici o tencuială. Nici măcar nu au tencuit fațada, pentru a o proteja de intemperii. Am rezistat până la începutul lui noiembrie. Când termometrul din casă a indicat 0 grade, am înţeles că a venit momentul să îmi fac rugăciunea! Timpul în care mai speram la o minune expirase”, a mai spus artista, nu fără a uita să adauge că prețul real al căsuţei din Poiana Câmpina pe care o comandase a fost fixat de un expert judiciar, la serviciile căruia a apelat în momentul în care s-a hotărât să acţioneze firma de construcţii în judecată, la aproape jumătate din cât s-a plătit pentru construcţie. „În stadiul în care construcția a fost abandonată, valoarea ei nu depăşeşte 8.000 de euro. Aşa a sunat verdictul expertului, iar eu m-am simţit ca şi cum ar fi picat cerul pe mine. Fusesem escrocată cu peste 6.000 de euro”, a precizat ea.

În cele din urmă, miracolul s-a produs, iar salvarea Cristinei Oprișenescu a venit din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România ai cărei reprezentanţi i-au oferit pictoriţei şansa să petreacă iarna într-un adăpost civilizat. „Mi-au închiriat un spaţiu „minuscul” (în fapt, un atelier de pictură de 14 mp fără lumină directă - nu se poate lucra decât la lumina becului - pe care l-am amenajat cum am putut) din Bucureşti. Le sunt recunoscătoare pentru că, în fond, miau întins o mână de ajutor când nu mă aşteptam să o mai facă cineva. Nu mi-au cerut decât 200 de lei pe lună pentru a sta în atelier şi, chiar dacă erau condiţii modeste de locuit, pentru mine a însemnat o gură de oxigen”.

