Coșmarul Nicușor Dan. Generalul Ciucă i-a ordonat să devină un vis frumos

Nicușor Dan nu numai că nu a salvat Bucureștiul, așa cum promisese pe când se ținea de mână cu Clotilde Armand în ONG-ul lor, sau când își făcea campanie electorală ca să o schimbe pe Firea, sprijinit de PNL și USR. A vopsit gardul pe ici pe colo și a pozat în băiețel cool la 52 de ani. Vă amintiți de frizurile lui, de claia de păr ca a mioriței „cu lână plăviță”, lăsată special ca să-l mai bage presa în seamă măcar cu glumițe și miștouri? S-a-mpiedicat în lucruri mărunte, în general. Publicam știri despre zebrele și marcajele trase pe vreo câteva bulevarde, despre ceremonia trandafirilor japonezi din Herăstrău, de semnarea unui contract pentru tramvaie care, atunci când au venit în Capitală, s-a dovedit că erau neconforme cu peroanele. Cam cu tot ce se lăuda primarul Nicușor Dan că face pentru oraș s-au transformat în știri.

Am scris cu interes și de scandalurile provocate în teatre, când a schimbat din funcții fără pic de delicatețe mari actori. Iar aici nu mă refer țintit la Alexandru Arșinel. Dacă oamenii au uitat, lumea artistică știe. Ca și cea sportivă, unde a ținut să facă ordine. Nu poate fi uitată concedierea lui Gabi Szabo. Olimpica noastră l-a dat în judecată și de curând a câștigat, inclusiv dreptul de a fi repusă în funcție. Sfidând hotărârea judecătorească, primarul Nicușor Dan, după ce a reangajat-o i-a anulat contractul de muncă chiar în prima zi.

Multe a mai făcut edilul, dar și mai multe nu a făcut. Traficul e cum e, mizeria înghite marile parcuri, aleile sunt sparte, băncile, acolo unde mai sunt întregi, sunt pline de mizerie, apa caldă și căldura lipsește în cam jumătate de oraș. De ornamentele de sărbători, nici nu mai merită să amintesc. Coșmarul presupune întuneric.

Bucureștenii sunt supărați rău pe primarul-diminutiv. Nicușor le-a promis o capitală europeană și s-au trezit într-un fel de loc de joacă al băiețelului cool. Singurul lucru care nu-i lipsește e tupeul. L-ați văzut cum râdea și-i răspundea pensionarului din tramvai care-i reproșa că tremură de frig în apartament.

Bine a creionat scena Doru Bușcu în emisiunea lui Ionuț Cristache de pe EVZ Play! „Ruptura lui de realitate e mai mare decât poate suporta chiar și Bucureștiul. Când n-ai făcut nimic și când ești acolo și când nu înțelegi ce ți se întâmplă, n-ai ce replică să dai unui om care tremură și este evident că tremură. Ai promis că nu va tremura și el tremură”, a spus directorul de la revista „Cațavencii”.

Faza asta cred că l-a scos din calmul afișat de obicei și pe Nicolae Ciucă, șeful PNL, partid căruia Nicușor Dan i-a cerut să-l susțină pentru încă un mandat. Generalul s-a arătat total nemulțumit de activitatea edilului atunci când a spus presei că PNL își dorește să câștige Primăria Capitalei la următoarele alegeri. L-a criticat dur pe Nicușor Dan, dar și pe colegii din organizația municipală a partidului, spunând că Bucureștiul este un oraș blocat.

„Bucureştiul este un oraş blocat în momentul de faţă, confruntat cu lipsa de perspectivă, cu un management cu probleme şi cu o foarte complicată constelaţie de conflicte politice. Va trebui să formulăm un răspuns mai clar în ceea ce priveşte administraţia Capitalei. Vă mărturisesc că, cel puţin până acum, nu înţeleg întru totul poziţia PNL în Bucureşti. Suntem la putere sau în opoziţie? La sectoare, în funcţie de personalitatea primarilor, lucrurile sunt şi ele diferite şi confuze. (…) Să-i spunem limpede ce aşteptăm de la el într-un interval de timp rezonabil, pentru a vedea cum mai putem coopera cu el”, a punctat nervos preşedintele PNL.

Faza tare a fost că i-a pus pe liberali să-i dea 10 teme de lucru lui Nicușor Dan, cu termene precise de realizare, și apoi… mai vedem!

„Propun ca, până la sfârşitul lunii ianuarie, organizaţia PNL Bucureşti să gândească un plan în zece puncte pe care să-l dea primarului general cu termene precise de implementare în prima jumătate a anului viitor. (…) În funcţie de realizări, vom decide în ce măsură vom dori sau nu să-l mai sprijinim în Consiliul General”, le-a spus Nicolae Ciucă, la şedinţa Comitetului de Coordonare al PNL Sector 3.

Mai pe șleau, ordinul e clar: coșmarul Nicușor Dan trebuie să devină un vis frumos!

Cam scurt timpul și puțină putirință. Replica laudativă a edilului o demonstrează.

„Bineînţeles că am un plan în privinţa acestui oraş. De exemplu că am semnat 200 de milioane de euro pentru termie, de exemplu că dăm drumul la tramvaie, de exemplu că suntem în faza finală de achiziţie cu troleibuzele şi cu autobuzele electrice, de exemplu că am semnat atribuirea pentru semaforizare inteligentă. Toate acestea sunt realizări ale unui program cu care ne-am angajat şi cu care am venit în faţa cetăţenilor”, a inventariat primarul Capitalei marile sale realizări.

Dacă atât a putut în doi ani de mandat, nu-mi vine a crede că va reuși să rezolve cele 10 puncte sugerate de premier. Nu știe cum se face administrație. Nicolae Ciucă îl lua mai bine într-o plimbare cu mașina și-l ducea să privească ce au făcut la ei în sector primarii sectoarelor 4, 3 și 6 – Daniel Băluță, Robert Negoiță și Ciprian Ciucu. Doi de la PSD și unul de la PNL. Sunt reprezentanții unor partide, dar primarii sunt aleși și trebuie să facă administrație, nu politică.

Stau în sectorul 1 de zeci de ani, dar acum văd cum înflorește mizeria în jurul nostru. Suntem scârbiți de șobolani și gândacii care colcăie în canale și ne-am învățat deja că primăriței Clotilde Armand nu-i pasă. Ea se luptă cu mafia. Primarul Daniel Băluță parcă a refăcut bucata de oraș din sudul Capitalei. Șosele lărgite, locuri de parcare, parcări supraetajate, piețe ca-n occident, secții de spitale refăcute, facultatea de stomatologie în construcție, școli și grădinițe impecabile, curățenie, verdeață și parcuri pline de părinți și copii. Ba, în urmă cu două zile, edilul a predat la cheie Ministerului Transporturilor o stație de metrou care face legătura cu comuna Berceni. Proiect gândit și făcut de primărie cu fonduri europene. Ăsta e managementul la care se referea Nicolae Ciucă.

În sectoarul 3, primarul Robert Negoiță este apreciat de locuitori tot pentru facilitățile pe care le-a creat, pentru imaginea de frumos și curățenie. Ciprian Ciucu a reușit să facă în sectorul 6 mare parte din lucrurile promise. Lacul Morii e unul din obiective. Drumul Taberei are o altă față, cetățenii par mulțumiți. Un manager liberal, șef al organizației București, care l-a luat la rost și public pe Nicușor Dan.

Toate aceste lucruri ar trebui să i le arate președintele PNL Nicolae Ciucă primarului general, devenit coșmarul multor bucureșteni, după cum o arată sondajele. Abia apoi acesta să-i prezinte un plan de lucru realizabil, dacă tot cerșește încă un mandat. Până la o decizie și ceva realizări, noi vom rămâne în gând tot cu rânjetul oiței bălaie în dialog cu bucureșteanul supărat din tramvai:

„- Auziţi, dar de ce nu e căldură în case?

– La unii merge, la unii nu”.