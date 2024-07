Ucraina. Corupție la nivel înalt în sistemul de justiție de la Kiev. Fostul președinte al Curții Supreme, Vsevolod Kniazev, a fost prins la granița cu România încercând să fugă din țară.

Fostul președinte al Curții Supreme din Ucraina este judecat pentru luare de mită, în valoare de 2,7 milioane de dolari. El a fost prins de autoritățile de frontieră din regiunea Zakarpattya.

Vsevolod Kniazev, fostul președinte al Curții Supreme a Ucrainei, a fost reținut la doar un kilometru distanță de granița cu România. Autoritățile poliției de frontieră l-au reținut la punctul de control din satul Solotvyno, în timp ce voia să fugă din țară. Magistratul, judecat pentru corupție, nu a fost arestat de poliția de frontieră. El a fost lăsat să plece după ce autoritățile de la Kiev au fost informate despre incident.

Conform informațiilor obținute de publicația Liga.net, Kniazev călătorea într-un autoturism Volskwagen, ca pasager. Poliția de frontieră ucraineană îl suspectează pe Vsevolod Kniazev că a încercat să plece ilegal din țară. Magistratul este judecat pentru luare de mită în valoare de 2,7 milioane de dolari.

Vsevolod Knazyev a devenit judecător al Curții Supreme din Ucraina în anul 2021. Cariera sa a luat sfârșit în urma unor acuzații de luare de mită formulate de procurori, în mai 2023.

Fostul magistrat a fost pus sub acuzare pentru o mită în valoare de 2,7 milioane de euro. Aflată în plin război cu Rusia, Ucraina se confruntă cu mai multe probleme de acest fel. Avertismente, în acest sens, au venit și din partea aliaților occidentali, nemulțumiți că ajutoarele trimise la Kiev ar putea ajunge în alte zone.

În acest context, oficialii ucraineni au declanșat o amplă campanie anticorupție. Iar unul dintre cei vizați a fost Vsevolod Kniazev. Numele său a fost vehiculat într-un dosar de corupție la nivelul Curții Supreme de Justiție. El a fost acuzat că ar fi pus la cale o schemă de obținere a unor beneficii ilegale.

BREAKING: Vsevolod Kniaziev, the chief justice of Ukraine's Supreme Court, has been detained for allegedly accepting a $2.7 million bribe. pic.twitter.com/VtGHjo4tFi

— XRP NESARA-GESARA QFS 3.0 (@NesaraGesara0) May 27, 2023