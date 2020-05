Corupția, milioanele și pandemia! O anchetă explozivă a dispărut de pe siteul G4 Media. Urmele ei au fost șterse integral. Update: A reapărut!

O anchetă publicată pe siteul G4 Media a dispărut fără urmă. Erau scoase la lumină contracte dubioase de peste 12 milioane de euro cu firmele unui mogul media și ale denunțătorului Sorinei Pintea. Ancheta era semnată Alin Ionescu, un pseudonim, dar din greșeală la finalul articolului era trecut autorul real: Alex Costache. Jurnalistul TVR care este extrem de apropiat de DNA și care a fost implicat recent în ceea ce am denumit "Rețeaua Deontologilor". Am urmarit un fir extrem de subțire și am ajuns la un rezultat. Interesant.