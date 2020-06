7 din 10 europeni sunt de părere că, în țara lor, corupția este larg răspândită și că există corupție atât în rândul partidelor politice, cât și în instituțiile publice.

26% dintre cetățenii UE consideră că viața de zi cu zi le este afectată de corupție, arată studiul citat.

„Deși natura și extinderea corupției variază de la un stat membru la altul, corupția are efecte negative asupra Uniuni Europene în general. Comisia își intensifică lupta împotriva corupției. Am elaborat norme noi pentru a proteja interesele financiare ale UE împotriva fraudei și a corupției, am consolidat procedurile administrative și penale, iar Parchetul European este în curs de înființare. Legislația europeană în alte domenii, precum combaterea spălării banilor și achizițiile publice, include, de asemenea, dispoziții importante împotriva corupției”, transmite Comisia Europeană într-un comunicat remis presei miercuri după publicarea eurobarometrului.

Corrupția în România

Şase din zece români afirmă că viaţa de zi cu zi le este afectată de corupţie, relevă cel mai recent Eurobarometru special privind corupţia, realizat în decembrie 2019 şi făcut public miercuri de Comisia Europeană.

Astfel, în România, 64% din respondenţi susţin că viaţa de zi cu zi le este afectată de corupţie, faţă de 26% media europeană. Comparativ cu 2017, cifra este cu 4 puncte procentuale mai mică (în timp media europeană a crescut cu un punct procentual).

Opt din zece români (83%) consideră că problema corupţiei este larg răspândită în ţară. La nivelul UE, şapte din zece europeni (71%) sunt de părere că problema corupţiei este larg răspândită în ţara lor.

Opt români din zece (78%) afirmă că există corupţie în instituţiile publice locale sau regionale (68% media europeană) şi în instituţiile publice naţionale (70% media europeană).

La nivelul UE, sondajul a fost realizat în perioada 6-19 decembrie 2019, prin interviuri faţă în faţă, pe un eşantion de 27.498 de persoane. În media UE este inclusă şi Marea Britanie, pentru că la momentul realizării sondajului ea era stat membru al UE.