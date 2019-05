Cortina de Fier din Marea Neagră și retorica Rusiei. Cât de apărată este România, potrivit unui celebru general american

Noua Cortină de Fier cade exact prin mijlocul Mării Negre, având în vedere agresiunile militare ale Rusiei, crede generalul american Ben Hodges.





„În unele dintre cele mai importante părți ale Europei, în zona Mării Negre, poți simți că NATO acordă o tot mai mare atenție acestei zone. Realizăm cât de importantă este zona Mării Negre din punc de vedere strategic și cred că România va ajunge să joace un rol important pentru ceea ce trebuie să facă NATO în zona Mării Negre”, a declarat Ben Hodges, unul dintre cei mai importanți generali ai Armatei SUA, la emisiunea „Punctul de întâlnire”, realizată de Radu Tudor.

Generalul, care a fost, până de curând, comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa (USAREUR), iar în prezent este specialist al think tank-ului american CEPA, a vorbit despre amenințările care planează asupra României, despre provocările din Marea Neagră și răspunsul aliaților, precum și despre alte aspecte cruciale pentru viitorul Alianței Nord-Atlantice.

„Dacă ne uităm pe hartă și vedem că, din țările riverane Mării Negre, 3 sunt state NATO – România, Bulgaria și Turcia – iar celelalte 3, Rusia, Ucraina și Georgia, nu au acest statut, punand în balanță și agresiunile militare repetate ale Rusiei în bazinul acestei mări, vedem că o nouă „cortină de fier” cade exact pe mijlocul Mării Negre”, a mai spus generalul Ben Hodges.

El a vorbit și despre retorica agresivă a Moscovei la adresa României și a scutului de la Deveselu. „Sistemul antirachetă de la Deveselu, la fel ca cel care sperăm că va fi gata în curând, în Polonia, a fost instalat ca să-i protejeze pe cetățenii europeni, aliații noștri, de rachetele care pot veni din Iran. Rușii sunt profesioniști. Ei știu că cele două sisteme nu sunt ofensive. Dacă am fi avut un sistem care să oprească rachetele venite dinspre Rusia, am fi fost copleșiți imediat. Aceasta face parte din retorica tipică, falsă, a rușilor de a da vina pe alții pentru propriul comportament agresiv. Nu am nicio îndoială. Dacă Rusia ar fi decis să lanseze un atac, ar fi atacat aceste sisteme. Dar nu cred că este necesar. Sunt acuzații false”, a mai spus Hodges.

„Occidentul, restul Alianței, Statele Unite și Canada știu despre importanța României. Vorbesc din punct de vedere geografic, din punct de vedere al implicării țării ca aliat NATO și, referindu-mă la comportamentul agresiv al Rusiei, începând de la invadarea Georgiei de acum 10-11 ani și faptul că a ajuns și în Ucraina, a atras atenția. România are șansa de a juca un rol foarte important în această zonă strategică, dat fiind că vorbim despre Marea Neagră, despre Dunăre, de apropierea geografiă de Ucraina și așa cum ați spus, de Rusia. România este un aliat important într-un loc important. Dacă ar fi să sfătuiesc autoritățile din România, le-aș spune că trebuie să se pregătească pentru un potențial conflict. Vrem să menținem această posibilitate cât mai mică având echipamet modern, trupe bine antrenate, fie că e vorba despre Armată Marină și Forțe Aeriene”, a mai spus generalul american.

El a vorbit în termeni elogioși despre militarii români prezenți pe fronturile de luptă din Afganistan și despre generalul Ciucă, șeful Statului Major, și a lăudat România pentru alocarea a 2% din buget pentru Apărare.

