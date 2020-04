Moartea actorului american a fost anunțată de sora acestuia, Lois Goorwitz, care a spus că Garfield a decedat marți, în urma complicațiilor cauzate de infectarea cu noul tip de coronavirus, scrie JPost.

Garfield,în vârstă de 80 de ani, a murit pe 7 aprilie în urma unor complicații apărute din cauza Coronavirus. Acesta trăia la Motion Picture Home, în Woodland Hills, California și era cunoscut faptul că avea probleme de sănătate încă din 1999 când a suferit un accident vascular cerebral.

Garfield a debutat pe marele ecran în 1968, în filmul „Orgy Girls 69”, şi a devenit apoi cunoscut pentru roluri de politicieni şi oameni de afaceri răi şi corupţi.

Actorul a mai jucat în „Bananas”, regizat de Woody Allen, „A State of Things”, „Until the End of the World”, „The Conversation”, de Francis Ford Coppola, „The Cotton Club” şi „The Ninth Gate”, de Roman Polanski.