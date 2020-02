Ambulanțierul a mai spus că echipamentul pe care îl folosește el, dar și colegii lui, atunci când sunt trimiși la cazurile suspecte de coronavirus reprezintă un real pericol pentru sănătatea angajaților și pacienților.

„Referitor la conflict, eu consider că DSP ar trebui să transporte cadrele medicale pentru recoltare, dacă se impune mergem și noi. Niciun echipaj de la Ambulanța Gorj nu a refuzat să meargă la recoltări. Noi v-am prezentat niște costume pe care le avem în dotare, cu care trebuie să mergem la recoltări.

Acestea nu sunt conforme, ele sunt pentru zugravi, instalatori. Noi nu vrem să periclităm situația echipajelor pentru că automat dacă nu folosim o costumație adecvată și o protecție bună pentru echipaje vor fi probleme.

Eu am căutat și am intrat să văd instrucțiunile pentru care sunt folosite. Eu am discutat cu directorul medical de la noi și mi-a spus că acestea sunt costumele pe care le avem, iar DSP au alte costume, iar dacă e să mergem ne dau acele costume, însă și ei au aceleași costume. Noi nu am fost instruiți„, a declarat Cristi Aldescu, ambulanțier și liderul sindical Ambulanță Gorj, potrivit Antena 3.

În ciuda acuzațiilor, directorul SAJ Gorj, Constantin Mitroi, susține că echipamentele sunt corespunzătoare pentru aceste misiuni.

