Cornelia Rednic face furori! A slăbit 33 de kilograme și parcă a renăscut

Artista a adoptat mai nou o coafură de Marylin Monroe, iar rochiile mulate și tocurile par sa nu mai lipsească din garderoba sa. Nu vă imaginați însă că drumul spre o astfel de siluetă a fost ușor. Din contra, iar Cornelia nu-l recomandă nimănui.

„Tot încercam să slăbesc și nu reușeam. La un moment dat am spus: Gata, de acum trebuie să slăbesc! Acum eu nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu, adică sub nicio formă să slăbești 10 kilograme pe lună nu e bine. Acum nu sunt la dietă, mi-am schimbat modul de a mânca, stilul de viață”, a spus Cornelia Rednic. Artista a mărturisit în ce constă dieta pe care a ținut-o și care sunt pașii pe care ea i-a urmat pentru a scăpa de kilogramele în plus. Fastingul atât de popular printre vedete și-a spus cuvântul și în ceea ce o privește pe Cornelia.

Cornelia Rednic: „Am renunțat la…”

„Începi regimul cu cina. La ce oră alegi să mănânci cina, poți să mănânci și la ora 20.00 dacă cumva ești în oraș sau ești nevoit să faci treaba asta și numeri 14 sau chiar 16 ore în care nu te atingi de absolut nimic. Timp de o lună am slăbit încet vreo 5 kilograme, mi se pare extraordinar, fără să mă înfometez nici măcar o clipă’, a continuat ea.

„În perioada asta am renunțat la dulce, am renunțat cu totul la zahărul alb”, a mai adăugat solista. „ Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit două kilograme. Mi se pare extraordinar si merg și la salon. Mă pune pe niște aparate, pentru că, în momentul în care slăbești ți se lasă pielea. De aceea lucrez la ea la salon, ca să arate frumos, să slăbesc frumos. Pentru că nu mai am nici eu 20 de ani, să nu ne ascundem după degete”, a spus Cornelia.