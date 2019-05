Cornelia și Lupu Rednic au dezvăluit motivul care îi împedică să devină părinți

Cântăreții de muzică populară Cornelia si Lupu Rednic au dezvăluit motivul care i-a determinat să nu aibă copii, în cadrul unei emisiuni difuzate la Antena Stars. Frumoasa artistă a dezvăluit că stilul lor de viață, fiind mereu plecați în turnee, în țară și în străinătate, nu le permite să ia în calcul apariția unui copil.





Recent, îndrăgiții cântăreți de muzica populara Cornelia si Lupu Rednic au sărbătorit 25 de ani de cariera împreună, cei doi fiind căsătoriți de 27 de ani. În ultimul timp, aceștia au primit tot mai des întrebarea referitoare la motivul pentru care nu au copii, informează bzi.ro.

Cornelia Rednic a mărturisit în cadrul unei emisiuni difuzate pe postul TV Antena Stars nu si-au dorit sa devină părinți fiindcă au decis să se axeze pe carieră și din această cauză sunt mereu plecați în turnee, atât România, cât și în alte tari, iar acest lucru i-a făcut sa nu ia în calcul posibilitatea de a își mari familia.

„Am fost o fata năzdravană, singura la părinti. S-au înțeles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut pana la vârsta de cinci ani. Când eram mica, nu mi-am dorit sa fiu cântăreață. (…). Am fost prieteni cam opt luni de zile și apoi ne-am căsătorit. După ce am terminat clasa a X-a, ne-am căsătorit. Asta a fost destinul omului. (…). Sa am un copil de 16 ani și sa-mi zică asta… (n.r.: ca se mărita). (…). Hai sa lămurim o data pentru totdeauna. Am ales sa nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul sa-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o sa ne putem ocupa de ei”, a spus Cornelia Rednic.

Puțin cunosc faptul că soții Rednic au fus o viață modestă în tinerețe. Aceștia au fost săraci înainte să fie cunoscuți și iubiți pentru muzica lor. În prezent au un automobil în valoare de 80.000 de euro și își permit aproape orice. Într-un interviu mai vechi pentru revista Taifasuri, frumoasa cântăreața de muzica populara s-a destăinuit despre acea perioada grea din viata lor…

„Noi, când am plecat la drum, am fost niște oameni simpli, chiar săraci. Eu, după clasa a X-a, am renunțat la scoală si m-am măritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama ca nu e bine, m-am întors la scoală, mi-am terminat studiile, apoi am făcut si facultatea, pe toate pe rând”, a mărturisit Cornelia Rednic.

Sursa foto: Antena3.ro

Ce le-a spus Elena Ceausescu copiilor sai inainte sa MOARA! Dezvaluirea CONTROVERSATA a sotiei lui Nicolae Ceausescu

Pagina 1 din 1