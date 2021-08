Ca unul dintre liderii de opinie ai presei post-decembriste, lui Cornel Nistorescu i s-au făcut oferte inedite: să fie ministru, președinte a TVR sau atașat cultural. A refuzat, un motiv fiind acela că nu a dorit să se lase „agățat” de putere.

„România este blocată în această gândire a soluției în exterior”

În lunga sa carieră, invitatul a remarcat că România a pierdut pariul cu o mare oportunitate apărută după Revoluție. Acest eșec îl pune în mare măsură pe seama politicienilor, care au provocat un exil în masă al românilor. „Sunt aceleași chinuri, sacrificii. Aceeași soluție tâmpită ne arată cât de slabi suntem în obligația noastră de a face un proiect care să ridice țara. Ne arată impotența patriotică.

România este blocată în această gândire a soluției în exterior. Suntem într-o situație dramatică, rușinoasă și descalificantă pentru clasa politică. Nu suntem capabili să convingem că țara e interesantă. E un fel de mitologie a golirii României pe care politicienii nu o realizează” .

„Suntem victimele propriilor noastre complexe”

Pe de altă parte, Cornel Nistorescu a remarcat că o parte din acest apetit pentru derizoriu aparține chiar românilor, fiind întreținut de mass-media. „E o competiție să ne distrăm arătând că suntem proști. România a repetat un fel de stil de umor în care ne batem joc, asta ascunde o altă lașitate. A devenit tehnică publicitară cât de cretini suntem. În loc să interzicem, noi râdem și apreciem deșeurile intelectuale. E o aspirație de sublimare a atitudinii că suntem cretini. Suntem victimele propriilor noastre complexe. E o problemă de neam, de societate. În loc să o abordăm la nivel serios o flecărim. Mass-media e un spațiu de divertisment vulgar. E spiritul societății românești”, a opinat gazetarul.

„Am făcut prost decontul comunismului„. Cele 3 mari păcate ale lumii de după 90

O posibilă explicație a acestei situații are legătură, în opinia invitatului, cu un decont mai degrabă simulat al comunismului. „Decontul comunismului l-am făcut prost. Am mimat un decont al perioadei totalitare. Am mimat rușinos trecerea proprietății de la stat la privat. Am ratat proiectul de urbanizare a României. Sunt 3 mari păcate ale lumii care a condus după 90″, a explicat Cornel Nistorescu. Acesta a dat și un exemplu, cazul unui fost informator al Securității care după Revoluție a încercat să se iasă din sistem. Însă noua generație de securiști a intervenit.

„Am crezut că lumea s-a schimbat, dar a fost un semn că aceiași oameni renășteau”, a completat jurnalistul. Acest dosar, pe care Nistorescu l-a transformat într-un mare subiect de presă (a fost prima ocazie când Virgil Măgureanu a ieșit cu explicații publice), a atras atenția faimosului Washington Herald Tribune. „Unii au încercat să supraviețuiască. Au fost presiuni teribile, fiecare a ieșit cum a putut. Generația de inconștienți puri acuză otova și e neomenesc”, a conchis invitatul.