Mesajul Corinei Crețu pentru viitorul comisar european. Ce-i dorește lui Victor Negrescu

București. Corina Crețu a comentat anunțul făcut de premierul Marcel Ciolacu în legătură cu propunerea de comisar european. Șeful guvernului român a declarat că propunerea de comisar european este Victor Negrescu.

Numele europarlamentarului a fost avansat, ca propunere a României pentru postul de comisar european. Premierul Marcel Ciolacu l-a propus în discuțiile pe care le-a avut cu Ursula von der Leyen.

Fostul europarlamentar şi comisar european şi-a exprimat speranţa că Victor Negrescu nu va fi supus atacurilor politice așa cum s-a întâmplat în cazul ei. Corina Crețu și-a exprimat speranța că numirea noului comisar se va face fără probleme. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, a spus ea, s-ar face rău întregii țări. Totodată, i-a urat succes fostului ei coleg de partid în demersul de a obține un loc în Comisia Europeană.

„În urma declaraţiilor de azi ale prim-ministrului, dl. Marcel Ciolacu, doresc să îi urez succes fostului meu coleg Victor Negrescu în drumul său de a deveni Comisar European din partea României. Cu Victor Negrescu am fost colegi în Parlamentul European, am colaborat foarte bine, apoi pe vremea când ocupam funcţia de comisar, iar Victor era ministru pentru afaceri europene, am redevenit colegi apoi din 2019 şi până în vară, lucrând împreună în Comisia pentru Control Bugetar”, a transmis Corina Crețu.

Ea a arătat cine poate face propunerea pentru funcția de comisar european și care este procedura de urmat. În acest sens a dat ca exemplu situația în care s-a aflat în anul 2014, când a fost propusă, tot de PSD, pentru o astfel de poziție.

„În contextul dezbaterilor din ultimele zile, doresc să precizez că, în 2014, Serviciile Juridice ale Comisiei Europene au stabilit clar faptul ca este atributul exclusiv al Primului-Ministru de a desemna numele Comisarului, după cum este atributul exclusiv al Preşedintei Comisiei Europene de a alege portofoliul acordat fiecărei ţări în parte”, a explicat Corina Crețu.

Corina Crețu i-a urat lui Victor Negrescu să aibă parte de o procedură de numire fără probleme. Ea speră că acesta nu va fi supus la atacurile la care a fost ea supusă, la vremea când a fost desemnat de premierul Victor Ponta. Fosta europarlamentară a folosit prilejul pentru a-i mulțumi lui Victor Ponta pentru încrederea pe care i-a acordat-o.

Corina Crețu a fost numită, la propunerea lui Victor Ponta, comisar european pentru Politica Regională. După ce și-a încheiat mandatul la Comisia Europeană, ea s-a înscris în PRO România, partidul înființat de Ponta după ce a părăsit PSD. Pe listele acestui partid, în 2019, Corina Crețu a obținut, la fel ca Mihai Tudose, un mandat de europarlamentar.

În cazul ei, cariera în Parlamentul European s-a încheiat după alegerile din 9 iunie. Mihai Tudose, mai orientat, a făcut pasul înapoi, în PSD, și a fost cap de listă la alegerile europarlamentare, pentru al doilea mandat.

În acest context, fosta membră a Parlamentului European și-a exprimat satisfacția pentru noul acord la care au ajuns premierul Marcel Ciolacu și Ursula von der Leyen. Corina Crețu a declarat că România are nevoie de relansarea unui nou plan de investiţii.

Totodată, a amintit de activitatea sa de comisar european spunând că este mândră de realizările pe care le-a avut. Crețu a afirmat că au fost aprobate toate proiectele pe care le-a depus România, în perioada 2014-2019, în valoare de peste 7 miliarde de euro.

„În plus, am aprobat proiectele retrospective şi am preluat pe fonduri europene toate creditele pe care le avea România la acea dată, degrevând bugetul naţional de această povară. Astfel, în perioada în care am ocupat funcţia de Comisar European, România a încasat fonduri europene de peste 12 miliarde de euro doar din politica regională, de care am fost responsabilă, lucru care se vede în fiecare localitate şi în viaţa fiecărui cetăţean”, a mai arătat Corina Creţu.