Corina Crețu, detalii despre marea cumpănă a vieții: lupta cu cancerul. Prevenția crește șansele de însănătoșire

Corina Crețu a fost diagnosticată cucancer la sân la un control de rutină, întâmplător, în urmă cu un an. În prezent după ce a trecut prin boală și se consideră un om sănătos, ea a rememorat acele momente, foarte dificile pentru orice femeie aflată într-o astfel de situație. Corina Crețu a suferit o intervenție chirurgicală, pentru eliminarea celulelor canceroase după care a urmat mai multe ședințe de radioterapie. Potrivit spuselor sale, este foarte important ca o femeie să meargă periodic la medic pentru investigații preventive.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Nu au fost momente ușoare și din fericire Dumnezeu m-a ajutat. Chiar cred că avem fiecare un destin prin care să trecem. Eu am avut foarte multe încercări de când eram copil, toată viață le-am ascuns, am vrut să am o carieră și am considerat că dacă trupește nu sunt pe de-a-ntregul sănătoasă, am încercat să ascund. Anul acesta fac 56 de ani, nu mai am de ce să ascund aceste lucruri. După ce am terminat radioterapia mi-am dat seama cât de mult înseamnă prevenția și mersul la doctor”, a povestit Corina Crețu.

În acest context, europarlamentarul a povestit cum i-a fost depistată boala, ca urmare a unor analize la o clinică din București. După un prim diagnostic, care a indicat existența bolii, i s-a recomandat să solicite și o a doua opinie din partea altui medic specialist, pentru a fi sigură.

„Soțul meu a făcut o criză de pancreas, era în spital, am mers la el și atunci am zis să-mi fac și eu niște analiză la Fundeni. Mă simțeam foarte foarte obosită, astea au fost singurele semne, dar am pus pe seama călătoriilor. Mi s-a depistat un nodul, mi-au spus că e sigur cancer. Am fost absolut șocată, dar apoi am fost pe pilot automat. Mi s-a recomandat și a două opinie, fie în România fie la Viena. Psihic am căzut după operație, până atunci am fost ocupată cu aranjamentele, cu biletele, atunci mi-am dat seama că am cancer”, a mai povestit Crețu.

Cele mai dificile momente

Cea mai dificilă perioadă, a spus ea, a fost cea în care a așteptat rezultatele biopsiei care a confirmat existența cancerului. În timp ce aștepta concluziile investigațiilor, medicii chirurgi i-au extirpat celulele canceroase. Au urmat ședințele de radioterapie, în număr de 30, care au dus la eliminarea bolii din organism.

„A fost cea mai grea perioada până a venit rezultatul biopsiei, au scos 3 ganglioni și a fost acea săptămâna, 10 zile, până să aflăm rezultatul biopsiei. Am avut T1, cancer incipient și fără metastaze. Chirurgul ne-a strâns în brațe și a spus că această este formă cea mai ușoară. Am făcut 30 de ședințe de radioterapie. Cancerul nu mai există, mă consider un om sănătos. În iulie anul trecut m-am operat și la începutul acestui an am început să merg săptămânal la Bruxelles”, și-a încheiat Corina Crețu povestea, la Antena 3.

Anul trecut, Corina Crețu a vorbit pentru prima oară de boala pe care suferit-o și a recomandat femeilor să meargă periodic la medic pentru controale de prevenție. Ea le-a îndemnat să aibă grijă de sănătate și să se preocupe mai mult de investigații și analize, astfel încât să-și protejeze viața.

„Va rog din suflet pe toate să aveți grijă de voi. (…) Dar există întotdeauna un nou început. Cu o experiența de viața în plus, cu încredere, curaj și credința. Și dacă în urmă acestei postări măcar o singură persoană nu mai amâna controalele medicale, mă simt cu conștiința împăcată. Mulțumesc tuturor, multă sănătate!”, spunea Corina Crețu într-o postare pe Facebook.