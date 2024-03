Demisie în partidul lui Ponta. Europarlamentarul Corina Crețu dezaprobă colaborarea cu AUR

Corina Crețu a decis să demisioneze din partidul Pro Româniam considerănd că asocierea cu partidul AUR, condus de George Simion reprezintă o greșeală. În acest context, europarlamentarul și-a exprimat regretul că partidul fondat de Victor Ponta nu a reușit o apropiere de PSD, din care s-a desprins.

Europarlamentarul îşi anunţă demisia din partidul Pro România, considerând că o colaborare cu AUR reprezintă „o decizie greşită”. Corina Crețu susține că nu poate gira un astfel de demers politic precum cel iniția de Victor Ponta. Totodată, și-a exprimat regretul că, în ciuda apelurilor repetate, nu s-a reușit o colaborare cu PSD. Cu toate acestea, a spus, rămâne „o social-democrată convinsă”.

„Cu regret, am hotărât astăzi să demisionez din PRO România”, a anunțat Corina Creţu.

Potrivit spuselor europarlamentarului, susținerea populismului și a ultra-naţionalismului şi a anti-europenismului reprezintă un mare pericol pentru România. Iar acest pericol se va extinde și pentru generațiile care urmează. În aceste condiții, apreciază că o colaborare între Pro România și AUR este greșită. Aceasta atât pentru partid, cât și pentru oamenii care au crezut în proiectul lui Ponta.

„De aceea, colaborarea dintre PRO România şi AUR este o decizie greşită - pentru partid, pentru oamenii care au crezut în acest proiect politic şi, în definitiv, pentru ţară. Este o decizie pe care nu o pot gira, motiv pentru care am hotărât astăzi să demisionez din PRO România”, a anunțat Corina Crețu.

Promovată de Victor Ponta în funcția de comisar european, în mandatul trecut, Corina Crețu l-a urmat în Pro România. Victor Ponta a demisionat din PSD în contextul conflictului cu Liviu Dragnea, fostul președinte. El a înființat Pro România, partid din care a făcut parte și Mihai Tudose. Acesta din urmă s-a întors în PSD, după ce partidul a fost preluat de Marcel Ciolacu.

„Îmi pare rău ca, în ciuda apelurilor repetate ale Preşedintelui Pro-Romania şi ale mele, nu am reuşit o formă de colaborare cu PSD. În aceste condiţii, am militat pentru participarea pe cont propriu a Pro România în alegeri, decizie care a fost şi adoptată în cadrul ultimului Congres PRO România. În ceea ce mă priveşte, am fost şi rămân o social-democrată convinsă”, a mai spus Corina Crețu.