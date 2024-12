Opinii "Corbii" zboară din nou deasupra României. După 35 de ani







Au trecut 35 de ani de la momentul Revoluției din 1989. O revoltă populară anti-Ceaușescu, confiscată de o lovitură de stat militară și transformată într-un regim al “comunismului cu față umană”, condus de Ion Iliescu. Totul s-a petrecut cu implicarea și aprobarea lui Mihail Gorbaciov, secretarul general al URSS și partenerul de dialog al lui George W. Bush, președintele SUA.

În 1989 am avut o revoltă a românilor împotriva lui Ceaușescu, o implicare puternică a serviciilor de informații rusești, un candidat bănuit de relații cu Moscova, totul finalizându-se cu instaurarea puterii Frontului Salvării Naționale (sub diverse denumirii și formule) pentru zeci de ani în România. Vi se pare că trăim în același scenariu? Pare din ce în ce mai probabil, dacă vedem cum apar tot felul de dezvăluiri legate de implicarea Moscovei în alegerile prezidențiale din România în anul de grație 2024.

Istoria nu se repetă, am mai spus-0. Dar oamenii fac aceleași greșeli în situații istorice similare și obțin același rezultat. Așa că voi relua un moment important. Poate că nu știți, dar Dosarul “Corbii” a fost unul din elementele-cheie ale Revoluției din 1989. Din 1983, Securitatea îi urmărea pe toți cei care se vor afla în prima linie a noii puteri după 1989.

Încă din anii '80, UM 0110, Unitatea Anti-KGB a Securității, descoperise o întreagă rețea de agenți sovietici care complotau ca să-l răstoarne pe Nicolae Ceaușescu. Pornită ca o investigație vizându-i pe militarii cu studii în URSS, avea să se extindă și să-i cuprindă și pe Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Vasile Patilineț și mulți alții.

Dosarul Corbii

Una din mărturiile cele mai importante îi aparține lui Nicolae Iosub, fost ofițer la DSS - Contrainformaţii Militare, audiat ca martor în Dosarul Revoluției, care a povestit ce conținea Dosarul “Corbii”: “(...) Personajele din dosarul pe care îl aveam în lucru au primit şi anumite nume de cod, astfel: gen. Nicolae Militaru apărea ca „Milică", (n.n. ministrul Apărării) Ion Ioniţă - ,,Iorgu", gen. Ștefan Kostyal - ,,Corbul", (n.n. căpitanului de rangul 1) Radu Nicolae - ,,Rodion".

Am remarcat faptul că gen. Militaru vizita din ce în ce mai des Ambasada Sovietică de la Bucureşti folosind ca acoperire motivaţia solicitării unor duplicate a unor acte de absolvire a unor cursuri în URSS pe care le-ar fi pierdut în original. Spun că acest lucru era o stratagemă, deoarece ulterior la o percheziţie făcută la domiciliul său au fost găsite atât originalele cât şi duplicatele pentru documentele solicitate la ambasadă (...) Din păcate, raportarea situaţiei operative din dosar către ministrul (n.n. Tudor) Postelnicu, iar de către acesta din urmă către Nicolae Ceauşescu, a condus la întreruperea investigaţiilor, întrucât Ceauşescu a dispus luarea măsurilor preventive, practic demascând întreaga activitate de supraveghere”. Acesta este doar un fragment din declarația sa, integral putând fii citită pe Evenimentul Istoric.

Un material amplu dedicat eforturilor Moscovei de înlăturare a lui Ceaușescu a fost realizat pentru aceeași revistă în ianuarie 2023 de către gen (r) Aurel I. Rogojan. Din el citez doar o scurtă confirmare a complotului. Ion Iliescu, cu prilejul unei sesiuni de comunicări științifice „Armata Română în Revoluția din Decembrie 1989” , în decembrie 2006, a relatat: „Eu, personal, am avut discuții, începând din 1984, cu diverse personalități, printre care generalul Ioniță, fostul ministru al armatei; și cu generalul Militaru, fost șef al Marelui Stat Major. (…) Am avut discuții, inclusiv ce s-ar putea face. (…) La un moment dat, generalul Militaru a încercat niște contacte în armată. Fusese șeful Marelui Stat Major și a avut discuții cu niște generali din Marele Stat Major. A fost turnat de aceștia și a intrat într-o anchetă. Și generalul Ioniță a fost prevenit. De atunci, am și încetat legăturile cu generalul Militaru, pentru că mi-am dat seama că nu este un om prea prudent.”

După 35 de ani

Au trecut 35 de ani și din nou, într-o lună de decembrie, suntem confruntați cu perspectiva implicării Rusiei în alegerea pe care românii urmau să o facă. Și de această dată există un puternic sentiment anti-sistem, o revoltă legitimă față de clasa politică și un candidat cu șanse mari de a fi ajuns în fruntea Statului. Moscova, așa cum a demonstrat în 1989, nu putea lăsa ca un asemenea prilej să treacă neexploatat.

Numai că de această dată Statul Român a reacționat! Anularea alegerilor prezidențiale, o mișcare ce a iritat o mare parte din societate, a fost resortul prin care s-a încercat dinamitarea planului pus la cale de la Moscova. Existau suficiente elemente care să ducă la o decizie radicală? Călin Georgescu este acuzat de către serviciile de informații românești că reprezintă un vector de influență al Moscovei. Că a beneficiat de bani și sprijin propagandistic, ca parte a unei tentative de destabilizarea României. O anchetă penală a fost declanșată, vom vedea care sunt legăturile concrete și probele adunate de anchetatori. Vom vedea cercul de persoane din interiorul Statului care a ajutat la această operațiune. Cine a știut și cine a fost “exploatat în orb” de către Moscova.

Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat acum nu foarte mulți ani, de această dată nu s-a deschis doar un dosar de către cei de la Contrainformații Militare, ci s-a mers în forță. Nu s-a preferat admonestarea discretă a celor implicați, ci s-au făcut publice nume, s-au făcut percheziții și s-a pus în mișcare tot mecanismul judiciar. Este o dovadă că frica față de Rusia nu mai există, că suntem într-un moment istoric în care ne putem comporta ca un stat liber de firele nevăzute ale operațiuni de tip Maskirovka. Pentru cei sceptici față de o asemenea ipoteză le aduc aminte că au trecut doar 35 de ani de la momentul în care Moscova a decis cine va conduce România.

Nu vă uitați numai în jos, uitați-vă și spre cer! Corbii au zburat din nou deasupra României.