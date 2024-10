Istoria secreta Ultima ședință convocată de Nicolae Ceaușescu. A ordonat să se tragă în popor apoi a vrut să demisioneze. Stenograme







Pe 17 decembrie 1989 Nicolae Ceaușescu a convocat de urgență o ședință a Comitetului Politic Executiv al PCR. Scopul întâlnirii a fost discutarea evenimentelor din Timișoara. Dictatorul credea că o intervenție dură a autorităților ar putea opri protestele. Stenogramele din dosarul Revoluției arată ordinele date Ceaușescu în tumultul evenimentelor.

Revoluția din decembrie 1989 a dus la pierderea a 709 vieți. Peste 1.800 de oameni au fost împușcați. Alte 343 de persoane au suferit răni în prvocate în moduri. În plus, 924 de oameni au fost arestați.

Nicolae Ceaușescu a ordonat să se tragă în populație

În continuare, sunt prezentate discuțiile din 17 decembrie 1989, care au marcat cursul evenimentelor.

„Organele noastre de interne s-au purtat slab, pentru că normal era să nu lase să intre pe nimeni în sediul Comitetului judeţean de partid. Trebuia pusă pază, pentru că asta este o regulă generală. Au avut o atitudine defetistă, capitulardă, atît organele Ministerului Apărării Naţionale cît şi ale Ministerului de Interne. Aseară am discutat cu ei şi le-am spus ca în cursul zilei de astăzi să facă demonstraţii cu unităţi de tancuri. Să fie în centrul oraşului, să facă demonstraţie. Aceasta presupune că unităţile trebuiau să se găsească în centru.

Eu am dat ordin să se facă acest lucru, iar voi aţi făcut o plimbare. Nu era posibil să se întîmple ce s-a întîmplat dacă unităţile se găseau în centru. Trebuia lichidat repede toate aceste lucruri. Le-a trebuit o oră şi jumătate pînă s-au mişcat unităţile militare. Unde a fost demonstraţia de care am vorbit, pentru care am dat ordin?” a spus dictatorul.

Elena Ceaușescu, mai dură decât dictatorul

Vasile Milea a raportat că a executat deplasarea trupelor de la est la vest.

Nicolae Ceaușescu l-a corectat imediat, spunând că nu aceasta era intenția. El explică că trupele și echipamentele militare, inclusiv tancurile și unitățile motorizate, ar fi trebuit să fie în centrul orașului, nu în cazărmi sau deplasându-se în alte direcții. Scopul era să facă o demonstrație de forță în centrul orașului, nu să se deplaseze spre alte zone.

A mai adăugat că trupele Ministerului de Interne nu erau înarmate, lucru confirmat de Elena Ceaușescu.

Generalul Tudor Postelnicu a confirmat la rândul său că trupele erau înarmate.

„Dacă era înarmată trebuia să tragă, nu să se lase să fie bătută şi să-i lase să intre în sediul comitetului judeţean. Două ore le-a trebuit unităţilor ca să ajungă, deşi sînt în centru, cînd trebuiau să fie acolo, pentru că au fost mobilizate să facă demonstraţie în stradă. Ele trebuiau să fie în zonă. Am discutat cu voi şi azi noapte, am discutat de mai multe ori şi la 2 şi la 3 şi la 4 dimineaţa, ce aveţi de făcut.”, a răspuns Nicolae Ceaușescu.

Elena Ceaușescu a fost chiar mai dură, aceasta a răspuns scurt „Să fi tras în ei, să fi tras la picioare şi cei care cădeau să fi fost băgaţi în beci, ca să nu mai poată ieşi niciodată de acolo”.

Dictatorul a vrut să demisioneze

Tudor Postelnicu și Iulian Vlad au recunoscut că nu au acționat conform ordinelor, iar Ceaușescu a cerut convocarea Consiliului de Stat pentru a-i destitui. Mai mulți membri ai Comitetului Politic Executiv, precum Gheorghe Rădulescu și Constantin Dăscălescu, au sugerat amânarea deciziei, argumentând că nu era momentul potrivit. Ceaușescu s-a enervat, a amenințat că va demisiona.

„Deci nu sunteţi de acord cu măsura propusă?! Atunci (trântind hârtiile din faţa sa şi ridicându-se de pe scaun), alegeţi-vă alt secretar general!”, a mai spus el, potrivit stenogramelor.

După ce Elena Ceaușescu și alți lideri l-au convins să rămână, discuția a continuat. Ceaușescu a cerut convocarea unei teleconferințe cu comandanții militari și șefii de județ, încheind astfel ședința.