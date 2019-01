COPILĂ de 16 ani arsă cu un VĂTRAI de concubinul de 44 de ani

Caz încurcat la Fâstâci, județul Vaslui, unde o adolescentă de 16 ani care trăiește in concubinaj, cu acceptul parinților, cu un barbat de 44 de ani, cunoscut ca un tip recalcitrant, a fost maltratata de acesta care i-ar fi dat foc





Paramedicii de la SMURD au plecat, asadar, ân mare graba la Fâstâci. Acolo insa situatia nu parea atat de grava, pe cat a fost descrisa de mama fetei care a sunat la 112, dar, chiar si asa, fata in cauza prezenta cateva arsuri pe mana, cel mai probabil de la cercurile de la plita, informează colegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă. Cand a fost intrebata de politistii ajunsi si ei la fata locului, daca a fost agresata de concubin, adolescenta a negat. Ba mai mult, nu ar fi vrut nici macar sa mearga la spital, fiindca cei de la SMURD au constatat ca ranile aveau nevoie de ingrijire. In cele din urma, au adus fata la SJU Vaslui. Politistii nu au lasat lucrurile asa, anuntand ca vor continua cercetarile in aceste caz incurcat. „Am fost sesizati telefonic astazi, cu privire la o agresiune asupra unei minore. S-au demarat cercetarile, s-a deschis dosar de urmarire penala pentru „loviri si alte violente”, urmand ca, in functie de rezultatul cercetarilor, sa se ia masura asupra extinderii si pentru alte infractiuni. Deocamdata, atat va putem spune despre acest caz”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui. In sat, parerile sunt impartite. Unii arata cu degetul catre familia adolescentei si spun ca este dezorganizata, iar parintii sunt mari consumatori de alcool. Despre fata, gurile rele sustin ca aceasta si-a luat lumea in cap, satula de viata grea de acasa, aciuandu-se in casa barbatului de 44 de ani, un fel de „zmeu” al satului.

