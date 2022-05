Copil de patru ani mort pe masa de operație. Familia acuză medicii. S-a demarat o anchetă la Spitalul din Focșani

Un copil de patru ani a murit pe masa de operație la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Focşani. Micuțul fusese supus unei intervenții chirurgicale pentru a corecta o hernie inghinală, dar i s-a făcut rău a doua zi după operație și a ajuns din nou la spital. A fost dus în sala de operație, dar a făcut un stop cardiorespirator. Medicul care l-a operat pe copil nu își poate explica ce s-a întâmplat.

„Copilaşul a fost diagnosticat cu hernie inghinală dreaptă. Intervenţia a fost una programată. Miercuri a fost operat de hernie inghinală, a doua zi a fost externat în stare generală foarte bună. Avea doar un discret edem la nivelul canalului inghinal, edem care apare foarte frecvent după această operaţie. I s-au făcut recomandările necesare. Le-am transmis părinţilor dacă apare vreo problemă ulterioară să mă sune în orice moment. Joi seara, la ora 20,15, m-au sunat (…) mi-au zis că în continuare copilul are dureri abdominale. Următorul contact a fost cu asistentul de la UPU, în aceeaşi seară, la interval de două ore, când abia ajunsesem acasă. Mi-a spus că s-a reîntors copilaşul, că are dureri abdominale. I-am făcut toate recomandările necesare, i-am spus să îl interneze, ce analize să îi facă, ce tratament să îi administreze şi aşa mai departe. A doua zi dimineaţă l-am văzut la ora 9,00. Avea o tumefacţie mai mărită în zona inghinală, o echimoză”, a declarat doctorul Ludmila Munteanu, medic primar chirurgie pediatrică, citat de Agerpres.

Resuscitat timp de trei ore

Pentru că medicii au suspectat o hemoragie, copilul a fost dus de urgenţă din nou în sala de operaţie, însă băiatul a intrat în stop cardiorespirator.

„M-am gândit că este vorba de o complicaţie post-operatorie hemoragică, care necesita o reintervenţie pentru realizarea hemostazei ulterioare, motiv pentru care l-am băgat primul în sală vineri dimineaţă, împreună cu echipa cu care intrasem şi prima dată şi am constatat că nu era nicio sursă de sângerare activă, nici la nivelul plăgii, nici la nivelul canalului inghinal, nici în cavitatea retro-peritoneală. Starea lui generală nu era bună.

Am hotărât să îl deschidem să vedem şi cavitatea intra-peritoneală, dacă există o altă cauză a durerilor abdominale şi a stării lui generale, de acum modificate. Nu am găsit absolut nimic, decât un lichid peritoneal mai tulbure, din care s-au recoltat probe, evident. Am început procedura de închidere a peretelui abdominal şi în acel moment a făcut stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare au durat două ore şi jumătate, aproape trei ore. S-a făcut absolut tot ce a trebuit ca să răspundă la resuscitare, cu ajutorul tuturor colegilor şi a întreg blocului operator”, a mai explicat medicul Ludmila Munteanu, potrivit sursei citate.

Acuzații din partea familiei

Părinții nu au depus încă o plângere penală, dar unchiul copilului dă vina pe medici. Băiatul de patru ani nu era cunoscut cu alte afecţiuni medicale, iar înaintea intervenţiei chirurgicale de hernie înghinală acestuia i-au fost făcute toate analizele necesare, rezultatul acestora fiind bun.

„Doctorul legist ne-a spus că decesul ar fi fost cauzat de prima operație, i-ar fi atins o venă sau un vas de sânge. Diagnosticul pe certificatul de deces este peritonită localizată”, a declarat unchiul băiatului.

Anchetă internă

La spital a fost declanșată o anchetă internă. „În acest moment, nu avem înregistrată o plângere din partea familiei în acest sens. S-a constituit la nivelul spitalului o comisie de anchetă pentru a face o anchetă administrativă, pentru a ne asigura că procedurile şi protocoalele în vigoare ale spitalului au fost respectate. În clipa în care o să avem concluziile, o să le dăm publicităţii. De asemenea, o parte dintre investigaţiile care sunt conduse de colegii de Medicină Legală vor fi efectuate la Iaşi“, a spus directorul medical al Spitalului Judeţean, medicul Mihai Dumitrescu.