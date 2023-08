Copiii celor doi soți morți în Crevedia își plâng părinții. Cei doi soți au murit unul după celălalt, la o distanță de câteva ore. Femeia avea peste 95% din suprafața corpului arsă, iar soțul ei a făcut infarct miocardic când a văzut-o.

Chiar înainte de prima explozie, cu câteva minute înainte, femeia a avut o conversație telefonică cu fiica ei. Aceasta i-a spus că în curte se simte o prezență semnificativă de gaz.

Oana, fiica femeii, i-a recomandat cu insistență mamei sale să intre rapid în casă pentru siguranță. Cu toate acestea, în momentul în care aceasta se afla chiar în fața ușii, prima explozie a avut loc, aruncând-o brutal la sol.

Impactul puternic al exploziei a afectat-o grav pe femeie, cauzându-i arsuri grave pe o suprafață de aproximativ 95% din corp.

Cu ultimele ei resurse de energie, femeia a reușit să meargă pe picioarele ei până la ambulanța care sosise la fața locului, cerând ajutor. Numai că, rănile ei erau atât de grave, că nu a mai putut fi salvată.

La scurt timp după femeie a murit și soțul ei, de infarct miocardic.

„Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia.

A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță. Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%.

M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care resuscitat, în stop cardiorespirator.

Nu m-a interesat să văd cine e pentru că în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a declarat Sorin, fiul celor doi soți.