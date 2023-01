Controversele din jurul mitropolitului Moldovei. Colonel în rezervă, decorat de Patriarhul Kiril al Moscovei

ÎPS Vladimir, pe numele de mirean Nicolae Cantarean, s-a născut la Cernăuți și spune despre tatăl său că ar fi român. Pe de altă parte, însă, afirmă că familia ar fi de origine ucraineană. El și-a îndeplinit serviciul militar în flota sovietică, pe un vas „Moscova”, altul decât cel scufundat de ucraineni în primele luni ale războiului.

Presa de la Chișinău, din Republica Moldova îl suspectează că ar fi ofițer KGB. Cert este că înainte de a fi delegat de Patriarhia Rusă în Moldova avea gradul de căpitan sovietic. Iar apoi a avansat, deși era mitropolit, prin ordinul Ministerului Apărării al Republicii Moldova nr. 098 din 28.08.1998, a fost avansat colonel. Rezumând, este colonel în rezervă și, totodată, mitropolit al Moldovei, două funcții care nu se prea împacă.

Pe 14 octombrie patriarhul Kiril l-a decorat cu una dintre cele mai înalte distincții ale Patriarhiei Moscovei – Ordinul Patriarhal, „Cuviosul Serafim de la Sarov”, gr. I. S-a întâmplat la cu prilejul unei slujbe religioase pe care a susținut-o chiar la o biserică din apropiere de Moscova.

Acum, în timpul războiului, se roagă pentru patriarhul Rusiei, un susținător al invadării Ucrainei și al politicii criminale a lui Vladimir Putin. Mitropolitul Moldovei spune că o face pentru ca Dumnezeu să-i dea patriarhului de la Moscova înțelepciune.

„Eu nu sunt în drept să judec acțiunile patriarhului. Datoria mea ca mitropolit este să mă rog ca Dumnezeu să-i dea și lui înțelepciune, să mă rog pentru conducerea statului nostru și pentru cei care mă înconjoară. Menirea noastră este de a-l îmblânzi pe bunul Dumnezeu, ca el să ne binecuvânteze cu liniște și pace (…) Am fost acuzat că mă rog pentru patriarh. Eu la fiecare Sfântă Liturghie citesc o rugăciune specială în care cer milă asupra bisericii și mă rog să se termine războiul din Ucraina. Și nu mă feresc să spun clar «războiul din Ucraina» în acea rugăciune”, susține ÎPS Vladimir.

Acuzat că s-a rugat pentru Vladimir Putin

Iar asta nu este tot. O altă acuzație pe care i-o aduce presa de la Chișinău colonelului în rezervă este că înalță rugăciuni pentru Vladimir Putin. Lucru pe care îl neagă, destul de stângaci, dând vina pe subalternii săi.

„Noi avem o biserică a noastră în Rusia. Am rugat conducerea Patriarhiei să ne dea o biserică și ne-au dat-o în 2015. Eram acolo și am citit rugăciunea în timpul Liturghiei pentru cei bolnavi. Iar la Chișinău am fost acuzat că m-am rugat pentru Putin. Eu nu m-am rugat niciodată pentru Putin! Vă spun asta sincer, iată, cu Maica Domnului la piept. (…)

A fost dată o dispoziție pentru Rusia – deoarece coincide sărbătoarea cuviosului Sergiev pe data de 8 octombrie cu ziua lui Putin pe 7 octombrie. Și, în Rusia, s-a dat, numai pentru eparhiile rusești, să se roage pentru Putin. Deci slujbele au coincis, eu am condus acea slujbă, dar eu nu am rostit numele lui Putin și nimeni nu-mi poate reproșa faptul că m-am rugat pentru Putin. Repet! Nu m-am rugat pentru Putin! Este video. Eu stau cu mâinile în sus la rostirea heruvicului și protodiaconul a rostit numele lui Putin. Deci, el s-a rugat pentru Putin, nu eu”, explică, destul de puțin credibil ÎPS Vladimir.

Situația ÎPS Vladimir este destul de complicată. S-a născut la Cernăuți, în Ucraina, conduce Mitropolia Moldovei, dar este și cetățean rus. Chiar are un pașaport diplomatic rusesc, emis de Moscova și semnat de Vladimir Putin. La fel, are și un pașaport diplomatic oferit de autoritățile de la Chișinău.

Susținător al teoriilor conspiraționiste despre vaccin

ÎPS Vladimir este și un susținător al teoriilor conspiraționiste despre vaccinul anti-COVID. În pandemie, Sinodul Bisericii Ortodoxe a Republicii Moldova a susținut, într- o decizie oficială, că vaccinul conține un CIP electronic, ce este implementat oamenilor care îl fac. Acum, spune că a fost vorba despre o greșeală inspirată de un alt ierarh grec pe care nu prea știe cum să-l ia.

„Atunci când a fost vorba de cip, noi ne-am consultat cu niște teologi greci, în frunte cu un arhimandrit foarte vestit Zisis. El este considerat un lider al bisericii ortodoxe din Grecia. Poate lider cu ghilimele, poate nu – nu știu. El a fost cel care ne-a insuflat teoria aceasta și noi am emis acea decizie. Nu toți cei 8 membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova au fost de acord.

Se întâmplă să mai și greșim. Suntem oameni. În orice caz, după acel caz am devenit mai atenți și trecem toate deciziile prin sită. Dar în a doua parte a pandemiei noi ne-am implicat și am respectat restricțiile și chiar am adus de peste hotare materiale de protecție”, a explicat mitropolitul, într-un interviu acordat publicației DW.