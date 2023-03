Controversele din jurul Marinei Tauber, supranumită „blonda lui Putin”. Cine organizează protestele de la Chișinău

Deputata Partidului Șor Marina Tauber susține că a ieșit în stradă, în fruntea protestatarilor pentru a forța guvernul să le plătească facturile la energie. Ea spune că a declarat că a ieșit în stradă la proteste pentru a împiedica implicarea Moldovei într-un război și, totodată, solicită demisia actualului regim politic pro-occidental, condus de Maia Sandu și Dorin Recean.

„Nu sunt conducător de facto al mișcării naționale pentru popor. Sunt câteva partide și organizații din zona civică, respectiv toți cetățenii care s-au adunat, peste 550.000 de semnături prin care cerem guvernului să achite facturile pentru căldură, pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie (…) Prima noastră revendicare – am vrut să venim la clădirea Guvernului, dar nu ne-au dat voie. Peste 400.000 de cetățeni au fost blocați la intrarea în Chișinău. Am venit să solicităm de la Guvern, Președinție și Parlament răspunsul la întrebarea semnată de 40.000 de cetățeni – de ce nu se plătesc facturile?”, a declarat Marina Tauber la România TV.

Deputata partidului Șor susține că Maia Sandu este agresivă și vrea război contra Rusiei. Ea respinge acuzațiile conform cărora formațiunea din care face parte este pro-rusă, deși acest lucru rezultă din mesajele pe care le transmite în spațiul public.

„Maia Sandu este agresivă, la fel și partidul ei. Noi am venit să transmitem mesajul din partea tuturor cetățenilor că nu vrem război. Maia Sandu vrea război. Nu vrem vărsare de sânge în țara noastră. Suntem o țară mică, cu inimă mare. Vrem să creștem copiii, nepoții în liniște, să îmbunătățim condițiile de trai. (…) Noi suntem oamenii țării noastre, suntem oamenii poporului moldovenesc. Pentru, Ilan Șor, conducătorul nostru, stăpânul este Republica Moldova, poporul. Nu vrem să destabilizăm Republica Moldova”, a mai spus Marina Tauber.

Marina Tauber o acuză pe Maia Sandu de furt

Totodată, politiciana de la Chișinău o acuză pe Maia Sandu și pe Dorin Recean, noul premier al Moldovei, de furt.

„Cei care destabilizează sunt Maia Sandu și Dorin Recean, cei care fură bani. Acuzațiile lor sunt nefondate. Ce destabilizare a fost (n.r. – la proteste)? În mare parte, au fost pensionari. Pentru ei există probleme majore economice. Ei – Maia Sandu și Dorin Recean au destabilizat țara, au sărăcit-o și vor război. Ei trebuie să plece acasă, ca Natalia Gavriliță”, a mai afirmat Marina Tauber.

În acest context, Marina Tauber pretinde că este o victimă a regimului Maia Sandu care a trimis-o la închisoare.

„Eu deja am stat în penitenciarele din țara noastră, în Penitenciarul 13, la indicația directă a Maiei Sandu. Deci am stat la pușcărie. Am făcut pușcărie pentru nimic. Cum deschid gura și spun ceea ce gândesc, dar cu stimă și respect, la Joe Biden și la toți liderii din lume, președinți din alte țări, există doar un lider, Ilan Șor, președintele Partidului Șor (…) Eu am stat închisă în penitenciar aproape două luni, iar apoi am stat în arest la domiciliu. În total, șase luni. Noi vom continua lupta, dar oamenii care au făcut asta cu mine și colegii mei, vor răspunde penal, în toate opțiunile legale care există, dar și la nivel internațional”, a mai spus Marina Tauber în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Ilan Șor condamnat în primă instanță pentru escrocherie

Marina Tauber este unul dintre liderii Partidului Șor, înființat de controversatul politician Ilan Șor. Acesta a fost condamnat în primă instanță, în Moldova, la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Ilan Șor este suspectat de furtul miliardului de dolari din băncile din Republica Moldova.

Ilan Șor a fugit clandestin din Republica Moldova în iunie 2019, numele său nefigurând în registrele vamale și de frontieră. Autoritățile de la Chișinău l-au dat în urmărire națională și internațională, iar în decembrie 2021 i-a fost ridicată imunitatea parlamentară. În ianuarie 2022, a fost surprins plimbându-se printr-un mall din Israel, iar imaginile au ajuns în spațiul public.

În octombrie 2022, Statele Unite au impus sancțiuni împotriva oligarhilor Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, precum și a unor persoane implicate în ceea ce Washingtonul susține că operațiuni „maligne” de influență rusească în Republica Moldova. Din exil, Ilan Șor este acuzat că finanțează protestele pro-ruse împotriva guvernării de la Chișinău condusă de Maia Sandu.

Marina Tauber cercetată într-un dosar penal

Marina Tauber este o fostă jucătoare de tenis, care, în 2011, a ajuns la conducerea Federației de Tenis din Republica Moldova. A deținut această funcție timp de șase ani. Ea a intrat în politică, în Partidul Șor, în 2016, unde a ajuns să ocupe poziția de vicepreședinte.

În vara trecută, Marina Tauber a fost arestată într-un dosar penal întocmit de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, în comun cu procurorii anticorupție. Reținerea sa a avut loc în urma unor percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Marina Tauber a fost acuzată de falsificarea raportului financiar al Partidului Șor și de acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat.

Potrivit procurorilor, formaţiunea pro-rusă ar fi acceptat bani de proveniență dubioasă din partea unei grupări criminale. Sumele primite erau folosite, conform anchetei, pentru finanțarea unor acțiuni de patid, inclusiv salarii destinate membrilor diverse onorarii sau plata participanților la proteste. Banii grupului criminal ajungeau în Republica Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptomonede. Pentru a camufla originea mijloacelor financiare, mai arătau procurorii erau folosite diverse canale de finanțare din Dubai, Austria sau Monaco.