Controversata ordonanţă de urgență privind alegerile anticipate a fost depusă la Senat și urmează să intre luni în dezbaterea Birourilor Permanente. Actul normativ este contestat de aproape toate partidele, liderii acestora considerând că va legifera traseismul politic. În ultimele zile, mai mulți politicieni i-au cerut premierului Ludovic Orban să n-o publice în Monitorul Oficial, astfel încât să nu intre în vigoare. Conform Constituției, o ordonanţă de urgenţă intră în vigoare după depunerea spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă şi după publicarea în Monitorul Oficial.

Preşedintele interimar al Senatului, Titus Corlăţean, a confirmat transmiterea OUG la Senat și a spus că aceasta are o serie de prevederi ce ridică probleme de neconstituționalitate, motiv pentru care Avocatul Poporului ar trebui să sesizeze CCR: „Am verificat avizul Consiliului Legislativ şi am constat o serie de argumente ale Consiliului Legislativ care au fundamentat avizul negativ al Consiliului. Nu e vorba numai de aspecte de fond dar sunt aspectele de neconstituţionalitate care viciază grav adoptarea ordonanţei de urgenţă pentru că solicitarea avizului s-a făcut pe data de 5 februarie, când Guvernul a fost demis”.

Cea mai contestată prevedere a ordonanței de urgență emisă de Guvernul Orban privește extinderea votului pentru alegătorii aflați în altă circumscripție electorală decât cea pe raza căreia își au domiciliul. Astfel, dacă în ziua votului nu se află pe raza localității în care își are domiciliul, alegătorii pot vota oriunde în ţară.

Această prevedere este criticată de aproape toți liderii politici, care consideră că va încuraja turismul electoral și va permite vicierea rezultatelor înregistrate la vot.

„Dacă această ordonanţă va intra în vigoare, ea va reintroduce turismul electoral, mărind posibilităţile de vot multiplu şi, în final, de fraudare a alegerilor. Chiar dacă sistemul STS ar fi în totalitate sigur (bună glumă!) tot am fi în situaţia total anormală ca un parlamentar din Cluj să fie ales de cetăţeni cu domiciliul în Teleorman sau Dolj, în vreme ce parlamentarii din Bucureşti sau Constanţa ar putea fi aleşi de cetăţeni din Satu Mare sau Suceava. Această modificare nu este o încurajare a prezenţei la vot, ci o maşinărie de fraudare a alegerilor. Ea nu are niciun sens democratic şi introduce noi tensiuni în societate, de parcă PNL ar vrea cu tot dinadinsul să-şi dea cu stângul în dreptul!, a arătat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, într-o postare pe Facebook.

Și aliații din UDMR i-au solicitat premierului desemnat să renunțe la actul normativ,anunțând că în caz contrar vor lua măsuri. Kelemen Hunor a anunţat luni, după întâlnirea cu Orban, că ia în calcul să se adreseze Avocatului Poporului pentru a-i cere să atace la CCR ordonanţa de urgenţă referitoare la modificarea sistemului electoral.

„Eu am încercat să-l conving să nu mai trimită OUG la Cameră, la Parlament, acea ordonanţă care schimbă sistemul electoral în mod mascat. Şi am propus să încercăm să iniţiem un proiect de lege împreună cu toţi cei care credem că anticipatele sunt bine-venite, că pot fi organizate, un proiect de lege în care reducem termenul de 90 de zile şi mai reglementăm şi celelalte chestiuni, inclusiv pentru diaspora, dar nu cred că am reuşit să-l conving pe premier. Va trimite OUG la Parlament, la un moment dat, nu ştim când şi (…) va fi publicată în Monitorul Oficial”, a spus preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Pe lângă aspectele contestate, OUG mai prevede trei zile de vot în Diaspora, dublarea numărului de parlamentari de pentru românii din străinătate. De asemenea, sunt reglementate aspecte legate de calendarul alegerilor anticipate, acestea urmând să fie stabilite cu cel puțin 50 de zile înaintea votării, iar nu cu 90 de zile, așa cum este prevăzut în prezent.

