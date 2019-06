Control de amploare pe plajele de pe litoral. Cu miniștrii de la Ape și Turism în frunte

Asaltați de reclamații privind încălcarea condițiilor de plajă de pe litoral, cu linia țărmului ocupată de șezlonguri, cu interdicția cearșafurilor pe treimea de plajă închiriată, murdăria sau deficiențele din unitățile de cazare, miniștrii de la Ape și Turism, împreună cu Garda de Mediu au descins cu echipele de control în stațiunile de la mare. Peste noapte însă, neregulile sesizate au dispărut, miniștrii arătându-se mulțumiți de ce au văzut, dar au avertizat că echipele de control vor rămâne pe litoral, continuând verificările.





Controlul miniștrilor pe litoral este urmarea unui protocol încheiat între Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Turismului și Garda de Mediu, care vizează efectuarea de controale în comun. “Am vrut să vedem realitatea. În general, eu pot să spun că se respectă legislația în vigoare pentru că am avut în vedere câteva dintre aspectele din legislație, respectiv dacă există locuri de depozitare a deșeurilor, resturilor care rezultă din consumul alimentar și pet-urile turiștilor, dacă se respectă acea reglementare în vigoare de cinci metri la marginea mării, de la linia de apă și până la primul șezlong și de asemenea dacă există acea porțiune de cearșafuri cum scrie legea, 30% din suprafața concesionată de către operatorul plajei respective”, a declarat ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș care a precizat însă că nu măsurat cu ruleta.

Întrebat dacă după plecarea lor, operatorii de plaje vor reveni la vechile obiceiuri, Ioan Deneș a avertizat că echipele de control vor verifica litoralul românesc pe o perioadă mai lungă din sezonul estival.Au fost și operatori de plajă prinși cu deficiențe. “Nu am găsit, într-o locație, pubele, tot în aceeași locație nu am găsit un spațiu adecvat pentru cearceafuri și am împus ca până mâine directorul general de la Apele Române și cu directorul de la ABADL, conform contractului de închiriere a plajei respective să propună măsuri cu termene astfel încât acele, să spunem așa, mici inadvertențe față de contractul de închiriere să fie reglementate”, a exemplificat ministrul Ioan Deneș. Până astăzi, pe litoral, au fost aplicate amenzi de 120.000 de lei, 21 dintre acestea fiind date celor care au închiriat plaje.

Și echipele de control de la ministerul Turismului au sancționat, numai săptămâna trecută, 35 de hoteluri și unități de agrement de pe plaje, aplicând amenzi de aproape 50.000 de lei, potrivit ministrului Turismului, Bogdan Trif. “Ne-am propus să continuăm acest control, împreună cu cele trei entități, până la mijlocul lunii iulie, după care, dacă o să fie cazul, o să continuăm”, a precizat ministrul. Bogdan Trif a anunțat că a publicat de ieri un ordin de ministru astfel încât “plajele să nu se mai autorizeze anual, ci să se autorizeze pe perioada contractului de închiriere, dar înmulțim foarte mult controalele și să fim permanent în teren”.

Cei doi miniștri au fost abordați pe plajele controlate, de diverși turiști care și-au arătat nemulțumirile pe diverse probleme. O turistă s-a plâns că în camera unui hotel de 3 stele a găsit două paturi înguste de 70 cm, pentru trei adulți și un copil. Echipa de control s-a dus să verifice. Un turist a reclamat că în camera hotelului de patru stele, pe care a dat 900 de lei, condițiile de cazare lasă de dorit, fără oglindă, fără plasă la fereastră, cu firele electrice neizolate. Ministrul Bogdan Trif a verificat personal sesizare și a confirmat deficiențele. Camerele cu probleme vor fi declasificate iat turistul, recompensat. Iar turiștii care s-au plâns ministrului Apelor de numărul mare al scoicilor de pe plaja din Eforie au primit explicații că fiind vorba de plaje lărgite, nisipul fiind adus din mare. Operatorii de plajă trebuie să le mărunțească, folosindu-se de utilaje speciale.

Doliu in sportul romanesc! S-A STINS...A fost un mare CAMPION! Ce i s-a intamplat...

Pagina 1 din 1