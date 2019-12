Echipele de specialiști din domeniu sanitar-veterinar efectuează zilnic controale în perioada Sărbătorilor de iarnă iar verificările se vor încheia pe 7 ianuarie anul viitor. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă bilanțul verificărilor efectuate de inspectori!

„ANSVSA-ul a reușit în această perioadă să facă un număr zic eu destul de mare de controale și am început în primul rând acum două săptămâni cu verificările în trafic. Am primit sprijinul Ministerului de Interne și am declanșat o operațiune fără precedent împreună cu colegii de la Ministerul de Interne am făcut controale în trafic pentru limitarea circulației animalelor și în special a porcilor vii. Vreau să vă menționez că aceste controale vor continua până în data de 7 ianuarie 2020”, a arătat dr. Robert Chioveanu.

Sursa citată a subliniat că au fost verificate un număr de aproximativ 10.000 de mijloace auto. ”În baza protocolului pe care l-am încheiat cu Ministerul de Interne în data de 6 decembrie, numărul exact al mijloacelor auto care au fost oprite în trafic este de 9.454”, a mai arătat şeful ANSVSA.

El a precizat că o altă categorie de verificări a vizat identificarea practicilor frauduloase prin substituirea din adaosul de grăsimi în diverse brânzeturi din lapte de oaie și capră unde au fost recoltate 216 probe și s-au analizat până la data de 19 decembrie 172 de probe și au rezultat 16 probe neconforme. Au fost identificate în următoarele județe: Brașov, București, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Mehedinți și Tulcea.

