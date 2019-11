„Relația cu cetățenii din Sector și simplificarea procedurilor de plată a taxelor și impozitelor, prin implementarea unui sistem online, ușor de accesat, este una dintre preocupările noastre prioritare”, e explicat pentru reporterii EvZ, edilul Daniel Florea. El a adăugat că în momentul de față, specialiștii DITL lucrează la definitivarea unei aplicații pe telefonul mobil care va fi extinsă (pentru că ea funcționează deja în ceea ce privește plata taxelor pentru evidența persoanelor în Sector). „Ne gândim ca, cel târziu până la 1 februarie, să punem la punct această aplicație de așa natură încât contribuabilul să poată achita, doar butonând tastatura telefonului, taxa pentru locul de parcare, spre exemplu.

Totul se va face la nivel informatic

În etapa a doua a implementării acestui sistem electronic de plată direct de pe telefonul mobil, care va dura cel târziu până la 1 martie 2020, intenționăm să perfecționăm aplicația de așa natură încât absolut toate taxele și impozitele, inclusiv taxa pentru casă, teren sau impozitul pe mașină să poată fi plătite prin intermediul mobilului”, a mai afirmat Daniel Florea care a subliniat că măsura introducerii aplicației respective nu are precedent. „Vom fi primii la nivel de țară care vom face acest lucru, așa cum am fost primii și la capitolul digitalizare a serviciilor către persoane fizice, prin introducerea unor proceduri de plată online. De altfel, în acest moment, Direcția de Impozite și Taxe a Sectorului 5 are cea mai largă paletă de colectare a impozitelor și taxelor din țară, iar totul se face la nivel informatic”, a punctat edilul.

„Simplu. Normal” la un click distanță

Adrian Pătrașcu, omul responsabil de activarea în cadrul DITL Sector 5 a opțiunii plăților online, a vorbit și el despre aplicația mobilă care simplifică mult lucrurile atunci când vine vorba despre achitarea de către contribuabilul din Sectorul 5 a obligațiilor financiare către DITL. „Nu ai altceva de făcut decât să intri pe telefonul mobil, să descarci aplicația și să o instalezi. După ce ai făcut acest lucru, intri în Secțiunea Taxe și Impozite, identifici opțiunea de plată pentru Sectorul 5 și introduci în aplicație CNP-ul tău. Instantaneu îți apar obligațiile de plată. Tot ce trebuie să mai faci este să plătești, iar dispoziția de plată va ajunge imediat în evidențele noastre. E „Simplu” și „Normal”, așa cum o spune și motto-ul nostru”, a afirmat Adrian Pătrașcu. El a mai subliniat faptul că aplicația cu pricina te scutește de un drum până la sediul DITL, pe de o parte, iar pe de alta te scapă de stresul statului la coadă în fața ghișeului.

