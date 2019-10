Meciul a fost trăit la maximum de selecționerul Cosmin Contra, care a avut o reacție reprolabilă după penalty-ul ratat de George Pușcaș în minutul 52, la scorul de 0-0. „F** morții mă-tii să îți f**, Pușcaș!”, a tunat în acel moment Contra. Pușcaș a transformat extrem de slab lovitura de punctul cu var.

La finalul partidei, selecționerul și-a recunoscut greșeala: „Am greșit. Mi-am cerut scuze pentru reacția pe care am avut-o. Se întâmplă în acele momente. Nu mi-am dat seama că am avut reacția aia. Trebuia să bată altcineva și m-am enervat. Am văzut și eu acum ce reacție am avut. Am vorbit după meci cu Pușcaș și totul s-a rezolvat. Îl așteptăm să dea gol la meciul următor.

Pe mine nu m-a deranjat că a ratat penalty, m-a deranjat că nu s-a respectat ce a fost înainte de joc. V-am zis, s-a vorbit cu George și totul s-a rezolvat. Toată lumea este dezamăgită și nu am ce să le reproșez. S-a luptat până la capăt”, a spus Contra la conferința de presă de după meci.

George Pușcaș, atacantul lui Reading, a comentat reacția lui Contra: „Nu știu, probabil de la nervi, era presiunea prea mare, asta se întâmplă în fotbal și trebuie să mergem mai departe. Nu știu, nu mă întrebați, nu am mai avut parte de așa ceva, dar cred că Mister de la tensiune și de la presiune de aia a reacționat așa.

Ți-am spus, nu pot să-ți răspund la asta pentru că nu știu ce mi se pare normal, trebuie să mă concentrez pe teren și la ceea ce am de făcut”.

Te-ar putea interesa și: