Continuă scandalul pe averea unui îndrăgit interpret de muzică populară. Ce s-a întâmplat cu lucrurile de valoare ale artistului

Moștenitorii lui Petrică Mâțu Stoian se bat și acum pe averea lăsată în urmă de cântăreț. Războiul se poartă între una dintre surorile artistului, Maria Tărchilă, și Doru Gușman, fostul manager.

Doru Gușman, dat în judecată și acuzat de furt

Sora artistului a dezvăluit că l-a dat în judecată pe prietenul și impresarul lui Petrică, pentru că doar așa va putea intra în posesia bunurilor de valoare. Aceasta susține că impresarul fratelui său a pus stăpânire, fără să aibă dreptul, pe mai multe lucruri de valoare ce i-au aparținut cântărețului și că acum nu vrea să i le dea înapoi.

Este vorba de costume populare, ceasuri, tablouri și mai multe bijuterii.

„Nu am mai vorbit cu Doru deloc. O să mă văd cu el de acum la procese. L-am dat în judecată, la finalul anului trecut, din cauză că nu a vrut să îmi dea lucrurile din casa din Craiova, lucrurile fratelui meu, acolo unde el a trăit și are costumele lui populare, ceasurile de valoare, tablourile, bijuteriile și alte lucruri ce mai sunt într-o casă. Petrică a investit toți banii ăia în acea locuință și normal că are foarte multe bunuri acolo.

Ce avere a avut Petrică, doamnă? De un milion de euro? De unde banii ăștia? Să se scoată banii pe întreaga avere și să vedem dacă sunt un milion de euro. Nu este adevărat, de unde să aibă suma asta Petrică lăsată? L-am dat în judecată pe Gușman să îmi dea bunurile. Momentan nu a avut loc primul termen de judecată, așteptăm, nu știți cum este justiția din România?”, a declarat Maria Tărchilă.

O icoană făcătoare de minuni, printre obiectele de valoare ale lui Petrică Mâțu Stoian

Printre bunurile care i-au aparținut celebrului interpret se află și o icoană făcătoare de minuni. Acest obiect era printre preferatele artistului.

„Este o icoană adusă din Rusia în perioada primului război mondial. Am găsit-o la cineva în casă, undeva aruncată. E o icoană făcătoare de minuni. Am un Rembrandt, Întoarcerea fiului risipitor! Îmi place foarte mult”, spunea Petrică Mâțu Stoian în urmă cu mai mulți ani, potrivit retetesivedete.ro.