El spune că afirmațiile lui Stănescu nu au legătură cu realitatea și își exprimă nedumerirea în legătură cu sursa informațiilor senatorului de Olt.

„Nu a existat nicio înțelegere între Viorica Dăncilă și Iohannis! Nici urmā de blat! Și o spun chiar eu. Pentru cā am fost în miezul acestei campanii și știu exact cât de mult ne-am luptat pentru victorie. Am fost invinși într-o competiție acerbă și ne-am recunoscut înfrângerea. Cu toții! Declarațiile lui Paul Stănescu nu au legāturā cu realitatea. Și nu înțeleg încā cum de-a ajuns la concluzia asta. Sau cine i-a sugerat aceastā idee bizarā”, a arătat Codrin Ștefănescu într-o postare pe Facebook.

Secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, a declarat că relaţia sa cu Viorica Dăncilă s-a răcit când aceasta a anunțat că dorește să candideze la preşedinţie, deşi iniţial afirmase că n-o va face. Stănescu a afirmat că Viorica Dăncilă şi-a schimbat părerea în urma unei discuţii tete-a-tete cu Klaus Iohannis.

„Poate aş face şi o istorie scurtă, trăită la Bucureşti: am trecut în opoziţie cu Liviu Dragnea, pentru că am considerat că partidul merge într-o direcţie greşită, lucru care s-a adeverit. Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tete-a-tete înainte de a accepta propunerea de preşedinte executiv şi am rugat-o două lucruri: să nu facem congres în 2019, să facem congres în ianuarie-februarie 2020 şi i-am spus doamnei să nu candideze.

Am bătut palma, adică doamna a fost de acord, dar mariajul nostru a durat câteva zile. Am mers la Cotroceni, la consultarea cu votul în diaspora, unde preşedintele a consultat partidele, în formula Dăncilă, Fifor, Stănescu, Ciolacu, Teodorovici şi după ce am avut o convorbire la Cotroceni şi am stat în acest format de cinci la masă 10 minute, a rugat-o pe doamna premier Dăncilă în funcţie să stea de vorbă cu dumneaei câteva minute.

Întâlnirea cred că a durat 20 de minute, dacă nu o jumătate de oră. Ajungând la Parlament, doamna Dăncilă ne-a spus că vrea congres imediat. Eu i-am spus, doamna Dăncilă, doamna premier, nu ştiu cum am spus, ‘pe mine în condiţiile date m-aţi pierdut, pentru că am stabilit că nu facem nişte lucruri şi dumneavoastră aţi ţinut doar câteva zile’.

Eram câţiva colegi şi toţi au spus că nu vor congres. Doamna Dăncilă fiind premier, obedienţa unora…ştiţi bine, a făcut congres. Eu am fost la congres, nu am votat, s-a votat, s-a ales preşedintă. Sigur, era clar că alegerea dumneaei era şi despre candidatura dumneaei, asta era miza. Eu m-am retras, ce a urmat, aţi văzut cu toţii“, a povestit Stănescu.

