Fanii au fost îngroziți când au aflat ce i s-a întâmplat. Dacă inițial Ana nu a vrut dă spună nimic despre întâmplare, ulterior s-a răzgândit și a spus totul printr-un mesaj pe Instagram.

Fanii Anei Morodan s-au speriat zilele trecute când au vazut-o pe bloggerița lor preferată pe patul de spital și cu mâna în ghips.

Pe contul personal de Instagram, bloggerița a povestit cum a reușit să își amputeze singură apropae jumătate din deget și cum a mers cu degetul în pungă la spital.

„Joi dimineaţă, pe la ora 8:30, trebuia să plec la o şedinţă foto, dar din cauza instinctului meu de gospodină, m-am decis, după ce am văzut o masă stând în ploaie, să o pun sub copertină. Dar nu m-am gândit că acea masă este pliabilă şi practic s-a pliat peste un sfert din degetul meu şi mi l-am amputat…Am avut noroc că am dat peste un medic foarte bun care mi-a prins degetul la loc… După anestezie eu le-am zis că trebuie să plec că am un eveniment, doar că nu m-au lăsat, trebuind să stau până a doua zi în spital”, a povesti Morodan.

După ce a ieșit din spital, Ana a mai posta un mesaj în care privește acum întreaga poveste cu amuzament.

„Acum nu facem o dramă din asta, pot să trăiesc cu cicatricea aceasta. Nu este vreo problemă…Dacă mă fac greşit cu ruj, nu o să mai poată să vină vreo sclifosită să îmi zică că m-am făcut greşit. E normal, am doar o mână bună”, a concluzionat Ana Morodan

