Consultații la un click distanță. Telemedicina ia amploare

Pandemia a schimbat fundamental obiceiurile fiecăruia dintre noi. Chiar dacă mulți am preferat să amânăm vizita la medic pentru a ne proteja sănătatea, pentru persoanele cu boli cronice, greu deplasabile sau care cu greu găsesc un loc liber, inclusiv în mediul privat, pentru o consultație medicală la un specialist pentru problema lor, a fost o adevărată provocare perioada pandemiei.

Ia amploare telemedicina

Astfel a luat naștere, sau mai degrabă a căpătat amploare, fenomenul numit telemedicină.

Cu un simplu clic pe ecranul telefonului, am reușit să depășim aceste bariere și am descoperit că lucrurile pot fi făcute și altfel în era digitală. De la cozile interminabile din spitale, listele imense de așteptare și programările făcute cu săptămâni sau chiar luni înainte, am ajuns să beneficiem de cele mai bune sfaturi medicale fără să ne deplasăm în afara casei, în cel mai scurt timp posibil.

Platforma de telemedicină sosmydoctor.com reunește nume importante din toate domeniile medicinei, atât din România, cât și din străinătate, care sunt la dispoziția pacienților pentru consultație medicală de specialitate. Aceasta se adresează pacienților din Europa, iar medicii de top sunt din România, Turcia, Italia, Germania, Marea Britanie și în curând chiar din America.

Care sunt noutățile platformei

Noutatea acestei platforme este că poți găsi specialiști de top din întreaga lume, cu diverse specializări (Chirurgie, Obstetrică-ginecologie, Dermatologie, Pediatrie, Boli infecțioase, Urologie-nefrologie, Psihiatrie, Psihologie, Stomatologie, Nutriție și boli metabolice etc.) la un clic distanță, fără să te deplasezi, stând chiar în confortul casei tale.

Printre specialiștii care acordă consultații online video și audio pe platforma sosmydoctor.com se numără:

Prof. Dr. Canfeza Sezgin (unul dintre cei mai renumiți medici oncologi din Turcia)

Prof. dr. Tammam Youssef (specialist în chirurgia cardiacă pediatrică)

Dr. Oren Iancovici (medic specialist cardiolog)

Dr. Tudor Toma (specialist în pneumologie)

Prof. dr. Bogdan Geavlete (specialist în urologie)

Dr. Anca Alexa (specialist în pneumologie)

Dr. Radu Mirică (specializat în chirurgie generală și chirurgie metabolică)

Conf. univ. dr. Victor Costache (specialist în chirurgie cardiovasculară)

Dr. Radu Panțuru (specialist în chirurgie plastică)

Prof. dr. Irinel Popescu (profesor chirurgie generala, Chirurgie Hepatobiliopancreatica si Transplant Hepatic, Chirurgie Oncologica, Chirurgie Robotica)

Dr. Șerban Comșa (specialist în chirurgia vasculară)

