Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Sunt 62 de zile azi de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. N-avem premier desemnat. Nicușor Dan merge la petreceri private de Ziua Americii. La Snagov, cu lumea bună. Intre timp, ucrainenii ne trimit răspunsuri în bătaie de joc despre drona de la Constanța care era să ne bage în doliu național.

Cică de vină sunt rușii. Adrian Severin și Robert Turcescu dialoghează despre temele care ard într-o vară și așa încinsă. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.