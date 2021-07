„Avem o ştire de breaking news la Antena 3. Este absolut incredibil ce se întâmplă în momentul de faţă. Colega mea, Ana Maria Roman, ne transmite acest mesaj. Toţi traficanţii de ţigări reţinuţi în urma operaţiunii ample a Poliţiei şi DIICOT în vestul României, în Arad, vor fi eliberaţi în această seară pentru că instanţa a spus că sunt prea obosiţi ca să mai fie audiaţi.

În total, 15 astăzi şi 8 mâine, 23 de persoane reţinute, pentru care s-a făcut o muncă imensă de documentare de către poliţişti şi cei de la DIICOT pe traficul de ţigări, s-au pus sechestre pe averi imense, toţi aceştia sunt puşi în libertate în urma deciziei unui judecător. Este absolut incredibil cum statul român îşi sabotează dintr-o zonă în alta efortul de a combate crima organizată. Toată lumea ştie în Arad şi Timişoara cine sunt traficanţii, ce putere au, cine îi protejează.

În momentul în care într-o zonă din aceea nu se poate face curăţenie pe plan local, vin structurile de la Bucureşti, care nu au legătură cu acele complicităţi locale, îi înhaţă pe indivizi, se fac 150 de percheziţii, are loc o razie aşa cum aşteptam de mult. Ce se întâmplă după? Îi eliberează justiţia. Cică reluăm mâine, după 10:30, discuţia cu aceşti oameni. Numai că mandatele de reţinere pe 24 de ore expiră acum. Vor fi în libertate! E absolut revoltătoare ştirea asta”, a declarar Radu Tudor la Antena 3.

Press Alert scrie că, printre cei pentru care procurorii anti-mafia cer arestarea, sunt Găvruță Dorel Crăciun, Șușca Vasile Florin, Moșneag Ioan Gabriel, Moț Ionel Gheorghe, Anton Marius Octavian, Sbîrcea Marius Dorin, Sabou Victor Vlad, Popa Dorin Florin, Crișan Constantin Doru, Macovei Nicoleta Mădălina, Otlăcan Sebastian Ioan, Bocan Emilian, Costea Gheorghe Marius, zis ”Mambo”, Creț Darius, Toncian Dan, zis ”Jokeru”, Bellegia Leonardo. Numai că toți au fost eliberați.

Aceștia sunt acuzați de grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.

Press Alert scrie că cel puțin doi dintre aceștia au legături cu fostul ministru de Interne, Traian Igaș.

Gheorghe Costea ”Mambo” este și el ca și fostul ministru din Pecica, iar până în octombrie 2010 au fost asociați în firma Costello Marcos SRL.

Asociatul lui Igaș deținea și jumătate din Mambo Util & Construct SRL, firmă care Mambo Util & Construct a primit licența de exploatare de la Agenția Națională de Resurse Minerale în septembrie 2009.

Potrivit licenței, Mambo Util SRL are drept de exploatare în perimetrul Șofronea. Balastiera era amplasată la trei kilometri de viitoarea autostradă Arad – Timișoara, care a început să fie construită începând din 2010. Un alt inculpat despre care există informații că ar avea legături cu fostul ministru Traian Igaș este Dorel Găvruță.

Într-o declarație de presă din 2011, senatorul Marian Valer acuza faptul că ”domnul Igaș este suspectat ca ar fi legat și chiar implicat în activități de contrabandă cu tigari.

Mai concret, un prieten apropiat de-al sau, Craciun Dorel Gavruta, are doua magazine duty-free in Vama Moravita, prin care sunt aduse cantitati mari de tigari din spatiul ex-iugoslav, indeosebi din Serbia, care sunt depozitate in grajdurile unui fost CAP din Pecica (denumit Timpuri Noi), amplasate pe un camp la limita cu comuna Pereg, de unde sunt incarcate in camioane sau microbuze si sunt transportate in tari europene din Spatiul Schengen, unde sunt comercializate ilegal.

Acest Craciun Dorel Gavruta, nascut la 28.06.1967 in Salonta judetul Bihor, cu domiciliul in orasul Pecica, este asociat unic si administrator al SC Doris Com SRL Pecica, care are, potrivit informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, patru puncte de lucru in Vama Moravita (lot 2), in Zona libera Curtici-Arad (parcela 4 lotul 4 B) si in Pecica (la nr. 66 si pe str. 303 nr. 4/A). SC Doris Com SRL are inregistrate 8 autocamioane si 20 de microbuze marca Iveco, care sunt folosite in operatiunile de contrabanda cu tigari.

Conform unor surse din zona, aceste operatiuni ample de contrabanda s-ar realiza cu largul concurs al chestorului Ion Handra, seful Inspectoratului Judetean Arad al Politiei de Frontiera, si sub protectia sefilor Inspectoratului Judetean de Politie Arad, cu toti apropiati ai primarului Gheorghe Falca si ai ministrului Constantin Traian Igas”.

Tribunalul București a decis să amâne judecarea cererilor de arestare pentru mâine deoarece inculpații sunt obosiți. Aceștia vor fi liberi, la noapte, după expirarea ordonanțelor de reținere și nu au nicio restricție. Cele două judecătoare le-au înmânat citații pentru a fi prezenți la judecarea cererilor de arestare preventivă mâine la 10,30 și 16, 30.