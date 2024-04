Social Constelațiile familiale. Ce sunt mai exact și cum ne afectează legătură cu familia







Constelațiile familiale sunt un proces de conștientizare care implică reprezentarea externă a unui model sau tipar în cadrul sistemului familial, explică medicul Elena Barbu, specialist în Radiologie - Imagistică.

Conform afirmațiilor sale, moștenim atât trăsăturile fizice cât și rănile și cicatricile emoționale ale strămoșilor noștri, care pot să ne influențeze viața și să ne facă responsabili pentru traumele lor netratate și nevindecate.

Constelațiile familiale, un proces de conștientizare

Elena Barbu explică faptul că arborele genealogic necesită rădăcini sănătoase pentru a se hrăni și a prospera.

Rădăcinile acestuia simbolizează capacitatea strămoșilor de a absorbi și accepta substanțele nutritive din sol, reflectând nevoile noastre fundamentale.

Atunci când rădăcinile sunt afectate de boli, ele nu pot furniza satisfacția adecvată a nevoilor noastre fundamentale. Totuși, odată ce rădăcinile sunt vindecate, fluxul vital este restabilit.

Procesul de conștientizare a fost dezvoltat de psihoterapeutul Bert Hellinger. Constelațiile familiale sunt recunoscute ca o formă de terapie psiho-genealogică care intervine în gestionarea unor experiențe dificile pe care le trăim în prezent, dar care au origini în trecutul nostru sau al familiei noastre.

„Din punct de vedere sistemic, cu toţii avem o dependenţă. Putem fi dependenţi chiar şi de fitness. De pildă, am avut o constelaţie despre dependenţe, pe care am ţinut-o la Braşov. Am lucrat cu o domnişoară.

Dependenţa era despre jocurile de noroc pe care o avea iubitul ei. Acea dependenţă a avut-o şi tatăl ei. Atunci s-a deschis câmpul cu foarte multe dependenţe în acea familie. Şi cine crezi că a venit să lucreze pe dependenţa ei.

O fată care făcea fitness. Arata superb. Care, la rândul ei, şi ea era dependentă, dar de fitness. Dependenţa ne arată cel mai mult dorul de tată. Şi de mamă, dar cel mai mult de tată. Toate dependenţele au în spate o suferinţă şi un dor de cineva”, a spus medicul Elena Barbu despre constelațiile familiale, în cadrul podcastului Magic Life.

Cum ne afectează relația pe care o avem cu părinții

Specialistul a evidențiat importanța mamei în viața unui copil, dar și cum ne modelează relația cu părinții viața.

„Indiferent cu cine interacționez mă uit în spatele lui şi îi văd părinţii şi îi iau în sufletul meu. Este secretul meu pe care îl fac cadou tuturor. Trebuie să le faci loc acelor părinţi, iar persoana pe care o ai în faţă, nu va mai reacţiona într-un mod negativ.

Părinţii noştri au pus tot ce a fost mai bun în noi. Nu am fi putut avea alţii mai buni. Toţi strămoşii nostri au pus în noi tot ce au avut ei mai bun. Au pus toată suferinţa lor, dar au pus şi toate darurile lor”, a explicat Elena Barbu în podcastul Magic Life.

Potrivit acesteia, energia noastră e atât de prețioasă, încât nu ne permitem să o pierdem.