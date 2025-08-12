Constantin I. Iliescu, primarul dintre inundații, incendii și un complot istoric

Constantin I. Iliescu, Primarul Capitalei care l-a dat jos pe Cuza. Mandatul său a fost unul scurt, foarte greu sesizabil în istoriografie

Legea Comunală din 1864 prevedea ca primarii comunelor urbane (orașelor) să fie numiți de către Domnitor. Ei erau numiți dintre primii 2 clasați la alegerile cetățenești pentru consiliile comunale. Acestea la rândul lor, erau alese dintre cetățenii cu drept de vot și străinii cu „mica împământenire”. Comunele rurale aveau alegeri și pentru primari.

Constantin I, Iliescu a fost Primar numit de Domnitor în intervalul 15 octombrie 1865 - martie 1866. A preluat un oraș în care predecesorul lui Barbu Vlădoianu făcuse unele lucruri bune, precum scoaterea morilor de pe Dâmbovița, între altele. În toamna lui 1865, popularitatea externă a lui Alexandru Ioan Cuza era la cota minimă.

A avut însă de gestionat și efectele gravelor inundații din 13-20 martie 1865, care au avut loc în timpul mandatului predecesorului său, generalul Barbu Vlădoianu! A mai trebuit să descâlcească și ițele incendiului provocat din ordinul lui Cuza asupra Templului Lojei Masonice „Înțelepții din Heliopolis” din noaptea de 7/8 octombrie 1865! A preluat mandatul, la o săptămână după acel incendiu! Sau, din contră, se pare că a tergiversat ancheta, fiindcă până la detronarea lui Cuza nu s-a găsit niciun suspect!

Despre Constantin I.Iliescu se știe că a fost Ministru de Finanțe în Guvernul Dr. Nicolae Krețulescu 1. Mandatul ministerial s-a derulat între 16 martie și 11 octombrie 1863. Pe plan intern, lucrurile escaladaseră. Monstruoasa Coaliție a decis că a venit vremea să îl detroneze pe Cuza, pe 11/23 februarie 1866.

Deși nu știm, dacă oficial, a fost membru al conjurației, Constantin I. Iliescu a avut, indiscutabil, rolul său. C.A.Rosetti, I.C.Brătianu, Al.Candiano Popescu, Goleștii au avut rol de prim rang.

Colonelul Zefcari, șeful Gărzilor Palatului, Maior Dimitrie Lecca, Prefectul Poliției Alexandru Beldiman, Nicolae Haralambie comandantul cazarmei principale de pe actuala Cale a Plevnei, vestita Malmaison au avut rol decisiv.

Faptele demonstrează că deși nu a apărut, Primarul Capitalei Constantin I.Iliescu a fost de facto implicat! Nu se puteau mișca trupe și tunuri de la Malmaison până pe Podul Mogoșoaiei, fără ca Primarul să fi fost măcar consultat. Sau, evident, cineva din Primărie!

Alexandru Ioan Cuza a aflat de complot! Un necunoscut s-a prezentat la Palat și a cerut să îi vorbească Domnitorului. Să fi fost omul Primarului Constantin I.Iliescu? Greu de spus! Alexandru Ioan Cuza a luat decizia de a-i convoca pe Zefcari, Lecca, Beldiman. Ei l-au asigurat că vor lua măsuri de pază, Lecca a primit ordin să dubleze paza Palatului.

Beldiman a dat ordin să fie tăiate frânghiile clopotelor și să fie păzită reședința lui C A Rosetti de pe Strada Academiei. Acesta, capul al complotului (Librecht controla totul din umbră, inclusiv mișcările complotiștilor), organizase o mare petrecere unde invitase crema Bucureștiului. Vinul lui Brătianu de la Florica-Argeș curgea valuri.

Colonelul Gheorghe Serurie primise sarcina să mobilizeze Garda Civică. Negustorimea, supărată din vară se grupase la Biserica Luterană. CA Rosetti plasase doi oameni de încredere în clopotnița de la Biserica Kretzulescu (vis a vis de actualul Minister de Interne, fostul CC al PCR) din care se putea vedea ușor spre Palat.

Alexandru Beldiman a jucat cărți la un club, alături de complotiști și a fost lăsat să câștige. Agenții lui au raportat că totul era în ordine. Complotiștii au mers la cazărmile lor. Domnitorul a mâncat seara la ora 19.00! L-a primit pe Beldiman care i-a raportat că totul era în ordine, Cuza a lucrat după obicei în biroul său, s-a retras într-un iatac, unde a adormit după miezul nopții, evident cu Maria Obrnovici care sosise inexplicabil (era clar de ce!) acolo. Cuza trebuia să aibă orice suspiciune adormită în acea noapte. Geniul lui Librecht care nu îi spusese lui Rosetti, considerat complotistul politic principal, funcționase! El o infiltrase pe Maria Obrenovici în apropierea lui Cuza, agenta lui trebuia să respecte ordinul!

Faptul că Primarul Constantin I.Iliescu a rămas în mandat până în martie 1866, arată clar că a fost adept al conspirației, lucrând și cu Locotenența Domnească!