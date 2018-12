CONSTANȚA a rămas FĂRĂ TÂRG de CRĂCIUN. A fost ÎNCHIS înainte de sărbători

Cu 15 zile mai devreme decât era prevăzut, Târgul de Crăciun de la Constanța a fost închis de organizatori pentru nerealizarea proiectelor incluse în program. Dorința organizatorilor de a aduce Constanța în rândul marilor orașe ale României a eșuat.





Primul târg de Crăciun s-a deschis la 1 decembrie în Piața Ovidiu din zona peninsulară a Constanței, organizatorii anunțând că până în data de 27 decembrie vor avea loc zeci de evenimente frumoase în jurul bradului. Târgul avea și casă a lui Moș Crăciun unde copiii erau așteptați să își spună dorințele. Comercianți din Dobrogea și din alte zone ale țării urmau să își prezintă produsele, iar iubitorii de shopping erau așteptați într-un cort încălzit. Erau anunțate concerte și spectacole, un târg tradițional cu decorațiuni și produse de sezon, cadouri, dulciuri, mâncare și băuturi.

"Este o încropeală de târg, nu dau 8 lei pe un pahar de vin, sau 4 lei pe un mic, plus că arată jalnic", s-au plâns constănțenii pe rețelele de socializare. Mașinuțele pentru copii, la 7 lei/ 2 minute, nu erau asigurate corespunzător, putându-i răni pe micuți. Generatoarele electrice tronau în mijlocul pieței, cu firele aruncate la întâmplare, neprotejate. S-au făcut sesizări la OPC. Doar ghirlandele luminoase, care se aprindeau seara, mai estompau deficiențele din Piața Ovidiu. Scump, periculos și prost, a fost impresia generală despre Târgul de Crăciun.

“Astăzi joi, 13 decembrie 2018 -Christmas Market By The Sea- deschis în data de 1 decembrie în Piața Ovidiu din Constanța, își va închide porțile (mai devreme cu 15 zile decât era prevăzut). Noi -By The Sea Events- cerem scuze partenerilor, celor ce au fost implicați în acest proiect, celor ce ne-au acordat toată încrederea și tuturor constănțenilor, pentru nerealizarea lucrurilor ce s-au dorit a fi realizate și nu s-au putut realiza din motive independente de voința noastră, și pentru această închidere prematură a evenimentului nostru. Dorim să menționăm că Evenimentul Christmas Market By The Sea nu a fost un eveniment marca Primăria Constanța ci unul Privat, în care, Primăriei Constanța i-a fost cerut doar sprijinul. Acest eveniment a fost realizat din dorința organizatorilor de a aduce orașul Constanța în rândul marilor orașe ale României și a funcționat cu toate autorizațiile la zi. Mulțumim tuturor celor ce ne-au fost alături”, au transmis organizatorii.

