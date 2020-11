-Profesoară: Când o moldoveancă din ASE a intrat în casă, mi-a furat niște cursuri și probe și mi-a pus otravă în congelator. Asta fac moldovencele.

-Student: Dar moldovencele... dar și băieții sau doar fetele?

-Profesoară: Păi sunt și moldoveni și moldovence.

-Student: E un clan, așa.

-Profesoară: Sunt organizați.

-Profesoară: Nu mint. Am avut probe în altarul unei biserici în Ardeal, s-au dus și au furat de acolo probă. Trebuia să mă lichideze, asta e problema. Și uite că nu a vrut ăla de sus și nu vrea.

-Student: Doamne ferește cu lichidatul, doamnă!

-Profesoară: Nu că Doamne Ferește, păi au vrut, în primul rând, accidente de mașină, după aceea otravă, nu de acum, cu 3 zile înainte să fie procesul ăla mare unde au legalizat diplomele, mi-au pus otravă în congelator, cu 3 zile înainte. După aceea, otravă mereu în congelator. Furau mâncare, puneau otravă în ce lăsau și închideau ușa și plecau. Sunt cei mai decăzuți oameni pe care i-am întâlnit până acum în viața mea. Când deschizi frigiderul te sufocă și mori.

Nicolae Istudor, rector ASE:

Am văzut acel film, este un comportament al dânsei, se simte persecutată, nu e o noutate. La deschiderea anului universitar de acum un an dânsa a avut un limbaj nepotrivit față de președintele Senatului de atunci, Pavel Năstase, în urma căruia am constituit comisie de disciplină aprobată de Senat, iar domnul Pavel Năstase a făcut plângere și la Comisia de etică.

În urma analizelor, Comisia de disciplină a decis ca doamna Maricica Stoica să aibă un control la o firmă de specialitate la Medicina muncii. A fost chemată la control de trei ori în cursul anului, nu s a prezentat.