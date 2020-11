Scăderea cantităților de deșeuri de pe porțiunile de plaje monitorizate, în luna octombrie, de ONG Mare Nostrum, are la bază, cel mai probabil, măsurile restrictive impuse ca urmare a pandemiei COVID-19. Au fost monitorizate nouă sectoare de plajă, cu unul mai mult decât în sesiunile anterioare. Noul sector introdus este Edighiol, o plajă sălbatică situată în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Grindul Chituc.

Numărul total de elemente identificate pe porțiunile de plajă monitorizate este de 21.300 deșeuri, cu 12.000 mai puțin față de sesiunea similară, din septembrie anul trecut.

”Nu cred că putem vorbi de faptul că am fost ceva mai responsabili în acest an și de aceea avem un număr mai scăzut de elemente. Cred că măsurile restrictive emise de-a lungul acestui an sunt cele care au ajutat, de fapt, ca plajele să fie mai curate. Pe de altă parte, trebuie să menționăm și faptul că în acest sezon estival, pe anumite sectoare au intervenit și administratorii de plajă, iar reprezentanții ABADL au curățat și ridicat nisipul”, spune Angelica Paiu, coordonator activitate.

De asemenea, în această sesiune au fost înregistrate de trei ori mai multe deșeuri față de sesiunea din mai 2020.