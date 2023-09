Consilierul lui Zelenski, critici aspre la adresa României: La București e liniște

Consilierul lui Zelenski, critici aspre la adresa României. Mai exact, Mihailo Podoliak spune că „Rusia își permite să folosească spațiul aerian al României”. Mai ales în atacurile asupra Ucrainei, întrucât „la București e liniște”. De asemenea, consilierul lui Volodimir Zelenski cere mai multă fermitate din partea autorităților românești.

Mihailo Podoliak a mai precizat că România ar trebui să declare disponibilitatea de a doborî drone și rachete rusești dacă acestea îi pun granița în pericol.

„Desigur, nimeni nu se așteaptă ca NATO să invoce articolul 5. Şi să intre în război cu Rusia pentru că o bucată de metal a căzut pe un câmp românesc. Nu este cazul. Rusia își permite să folosească spațiul aerian al României pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei dintr-un singur motiv. Pentru că e liniște. Poate nu merită să denunți mai ferm inadmisibilitatea încălcării propriului spațiu aerian? De exemplu, declarând disponibilitatea de a doborî aceste drone într-o anumită rază pentru a proteja granițele”.

Of course, no one expects NATO to invoke Article 5 and go to war with Russia over a metal can falling in a Romanian field. This is not the case. Russia allows itself to use the airspace of Romania and other neighbors to launch missile attacks on Ukraine for one reason only.…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 8, 2023

România a negat informațiile lansate de Ucraina

Reamintim că informațiile despre căderea pe teritoriul României a unei drone lansate de Rusia au fost transmise de oficiali ucraineni la începutul acestei săptămâni. Aceștia au susținut permanent că au şi probe.

În schimb, la noi au fost negate informațiile. Inițial de Ministerul român al Apărării. Apoi de președintele Klaus Iohannis. Joi, 7 septembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a precizat că alianța nu are niciun indiciu. Cu privire la resturile unei drone găsite pe teritoriul României.