Consilierul premierului lovește în oamenii partidului, Opoziția îi cere demisia

Darius Vâlcov, „eminența cenușie din spatele Guvernului”, consilierul premierului Viorica Dăncilă și confidentul lui Liviu Dragnea, a lansat, duminică seara, o serie de atacuri către „dușmanii partidului”. Protestatarii #rezist sunt „un fir de praf”, „Soroș este păpușarul lui Cioloș”, „există țări care nu vor ca România să aibă autostrăzi”, sunt afirmațiile făcute de principalul consilier al lui Dăncilă.





Vâlcov, considerat drept omul care a contribuit cel mai mult la programul de guvernare care a adus victoria masivă a PSD la alegerile parlamentare din 2016, a readus în discuție vechea dispută pe spitalele regionale cu comisarul european Corina Crețu, despre care a spus că „minte prin omisiune”.

Rolul din Guvern

Consilierul premierului susține că o sfătuiește pe Dăncilă exclusiv pe probleme economice. Vâlcov spune că a contribuit și la Legea Pensiilor, subiect pe care au avut foarte multe întâlniri, dar decizia finală a fost luată de la centru, „într-un cerc destul de restrâns”: premierul, președintele partidului și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. „Am avut foarte multe întâlniri cu doamna ministru. Am avut foarte multe întâlniri cu personalul din minister, am avut foarte multe întâlniri cu președintele și cu membrii din comisia parlamentară, cu președinții Parlamentului, cu doamna prim-ministru, cu sindicatele. Am participat la foarte multe dintre aceste întâlniri. Am participat la foarte multe simulări...”, a afirmat Vâlcov. Consilierul guvernamental a vorbit despre sustenabilitatea Legii pensiilor printr-o comparație cu „nefericitul Guvern Cioloș”. „Dacă acum 2 ani de zile plecam de la un buget de 228 de miliarde de lei venituri, astăzi suntem la 260 de miliarde, după doar 11 luni. Adică avem un plus de 32 de miliarde”, a spus consilierul.

Cioloș, discipolul lui Soros

Vâlcov a declarat că miliardarul George Soros are interese economice în România, pe care o vede „ca pe o firmă”, și a dat de înțeles că l-a influențat pe Dacian Cioloș când se afla în fruntea Guvernului. „În primul moment în care a venit Cioloş (n.r. în funcția de prim-ministru) ştiţi ce a făcut? A modificat legea offset-ului şi a spus: dacă ăştia tot vor să dea 2% din PIB, hai să modificăm un pic legea offset-ului şi, când avem de la guvern la guvern achiziţie, banii aceia să nu se mai întoarcă în economie. Adică dacă eu, Guvern, cumpăr de la dumneavoastră Guvern de un miliard de lei trebuia ca Guvernul de la care cumpăr, de 800 de milioane să facă investiţii în România”, a declarat Vâlcov la Antena 3.

Consilierul guvernamental a spus că fostul premier tehnocrat a procedat astfel deoarece era „o păpuşă” care făcea ce îi cerea „păpuşarul” său, George Soros. „Cioloș e omul lui Soros, sunt sigur. Să mă dea în judecată”, a adăugat Vâlcov.

Consilierul premierului mai susține că Europa este adepta standardelor duble, iar „vocea României trebuie să se audă aşa cum se aude vocea Italiei, cum se aude vocea Ungariei, Poloniei, Cehiei sau Slovaciei”, țări care nu sunt privite cu ochi buni și care au primit chiar și sancțiuni din partea UE. Vâlcov a mai afirmat că România nu are autostrăzi din cauza unor state care nu își doresc acest lucru și care se bucură de eșecul țării. „Sunt foarte multe ţări care nu s-ar bucura ca România să nu fie plină de autostrăzi, astăzi. Prostia este a celor care au condus aceste companii (care s-au ocupat de autostrăzi-n. red.) de-a lungul timpului. Unii dintre ei s-au dovedit ori proşti, ori rău voitori, pentru că claimurile, acele lucrări pe care le plătim, dar nu sunt făcute, se ridică la miliarde de euro”, a spus consilierul.

