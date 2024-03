Social Consilier la Curtea de Conturi, Cornel Constantinescu are conturile pline. Depozite și fonduri de investiții de invidiat







Cornel Constantinescu este unul dintre directorii de la Curtea de Conturi care se poate lăuda cu o avere frumușică. A moștenit case și terenuri așa că și-a pus economiile la adăpost în conturi.

Cornel Constantinescu deține un 3/16 dintr-un teren intravilan de 407 metri pătrați din Ilfov. De asemenea acesta împreună cu soția dețin un apartament de 34 de metri pătrați în București.

Directorul din CCR a mai moștenit și 3/16 dintr-un apartament de 63 de metri pătrați în București. Totodată a mai primit drept moștenire aceiași cotă parte dintr-o casă de vacanță de la Grădiștea, cu o suprafață de 96 de metri pătrați.

Tot ca moștenire a mai primit 3.16 dintr-un apartament de 64 de metri pătrați din București. Directorul are și mașină, Mazda pe care a cumpărat-o în 2017.

Constantinescu are conturi și depozite de sute de mii de lei

Acesta are și mai multe conturi. Unul este deschis din 1999 și are în el 3221 lei. Un altul deschis în 2014 în care se găsesc 27119 lei. Un altul deschis în 2019 cu 6568 lei. Acesta are un depozit bancar deschis în 2022 cu 593.500 lei. De asemenea mai are alte două depozite bancare în care cumulează peste 60.000 de lei.

Și are și un depozit în euro deschis în 2022 în care are 19.740 de euro. Directorul are și mai multe fonduri de investiții, inclusiv pensii private. Vorbim despre unul deschis în 2014 de 88690 lei. Un altul deschis în 2014 cu 18.581 lei.

Nu are nicio datorie la nicio bancă.

Încă unul tot din 2014 cu 29.230 lei. Și încă un alt fond de investiții tot din 2014 cu 29230 lei. Directorul nu are tablouri sau bijuterii valoroase care să fie menționate în declarația de avere. De asemenea nici la capitolul datorii, Constantinescu nu are nimic de menționat semn că stă bine cu economiile.

La capitolul venituri, acesta are 155.079 indemnizația anuală pe care o primește de la Curtea de Conturi. De asemenea soția sa câștigă anual suma de 54075 de le ca salariata la ITM