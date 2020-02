Principalul exponent al Grupului de la Cluj, Vasile Dâncu a fost propus la conducerea Consiliului Național al PSD de organizația Bistrița, condusă de Radu Moldovan. Mai mulți lideri ai partidului se tem, însă, că revenirea sa va fi de rău augur și va avea ca rezultat distrugerea PSD.

Lui Dâncu i se reproșează că poartă ghinion și că doi dintre foștii președinți, Adrian Năstase și Liviu Dragnea, care i-au urmat sfaturile, au pierdut guvernarea, conducerea partidului și au ajuns la pușcărie. Din acest motiv, el nu mai este dorit în preajmă, nici ca strateg politic și nici ca sfătuitor.

Informația a fost dezvăluită și de Anca Alexandrescu, fost consilier al lui Liviu Dragnea:

„De fapt, “gestul responsabil” de amânare are legătură cu grupul de la Cluj. Blestemul care pare să urmărească PSD la nesfârșit. E bine cunoscută încercarea acestei grupări alături de câțiva lideri de județ de a-l impune pe Vasile Dâncu în conducerea partidului. Mai precis, președinte al Consiliului Național. Ieri însă aceștia au mers mai departe și au încercat forțarea situației, cerând ca Vasile Dâncu să vorbească pe scena Congresului. Justificarea? Intelectualul de care PSD are nevoie pentru definirea identității doctrinare a partidului. O idee veche pe care a încercat-o și Adrian Năstase. Unde a ajuns… știe toată lumea. Și Liviu Dragnea a stat la aceeași masa cu Vasile Dâncu. Ba chiar l-a pus vicepremier și i-a ascultat cu sfințenie analizele și strategiile. Acum pare că scenariul se repetă cu noua conducere interimară a partidului. Oare acest partid nu are puterea să recunoască că reforma nesfârșită propusă încă din anii 2000 de către Vasile Dâncu nu urmărește decât dezintegrarea PSD-ului?”

În ultimul timp, mai mulți fruntași ai PSD, între care fostul premier Mihai Tudose s-au pronunțat împotriva revenirii lui Vasile Dâncu în conducerea partidului, reproșându-i înfrângerile electorale înregistrate la Cluj Napoca.

Partidul Social Democrat a anunţat că va fi amânat congresul ce urma să aibă loc sâmbătă, o parte însemnată a delegaţilor fiind implicaţi în gestionarea pe plan local a măsurilor ce se impun pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

